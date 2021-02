VIDÉO - Visite du nouveau marché de gros de l'agglomération caennaise

Après 54 ans passés sur la presqu'île de Caen, le marché de gros de l'agglomération caennaise a déménagé ce lundi 15 février 2021 à Soliers. Un bâtiment neuf de 9.600 m² qui accueille 7 grossistes et E producteurs locaux de fruits et légumes. Visite en vidéo avec France Bleu.

Le marché de gros de l'agglomération caennaise était situé sur la presqu'île de Caen depuis 1967. Il a pris ses nouveaux quartiers à Soliers, au sud du boulevard périphérique de Caen, ce lundi 15 février 2021. Un bâtiment neuf de 9.600 m² accueille sept grossistes et deux producteurs locaux de fruits et légumes. Chaque année, 28.000 tonnes de marchandise sont vendues à des primeurs, restaurateurs, petites et moyennes surfaces. Les co-gérants du marché de gros, Jean-Yves Leroy et Pascal Allain, espèrent que de nouveaux commerçants les rejoindront d'ici 2 à 3 ans pour proposer poissonnerie, viande et produits laitiers.

L'allée principale du marché de gros de Caen est longue de 125 mètres © Radio France - Jean-Baptiste Marie

28.000 tonnes de fruits et légumes vendues chaque année

Ce primeur a décidé de se déplacer en trottinette entre les stands des grossistes © Radio France - Jean-Baptiste Marie