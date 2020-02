VIDEO-"Y'a un diesel bashing alors que le diesel pollue beaucoup moins qu'il y a 10 ans", Arnaud Delebecque

Selon les données compilées par l'organisme AAA Data pour la presse quotidienne régionale, un peu plus de 9 000 voitures neuves ont été vendues l'an dernier en Indre-et-Loire. Soit une baisse de 5%.

Certes, les ventes baissent sur le marché des particuliers, mais il reste orienté à la hausse pour les véhicules société et les véhicules d'essai. Par ailleurs, le marché de l'occasion a plus que compensé la baisse du neuf chez les particuliers avec une hausse de 6% l'an dernier en Touraine", Arnaud Delebecque, directeur de la concession Peugeot en Touraine

Il y a moins de dix ans, plus d'une voiture sur deux vendues en Touraine roulaient au gasoil. L'an dernier, c'était à peine une sur cinq.

Mais les ventes chutent, alors les constructeurs baissent leur offre diesel.

Toute motorisation confondue, nos voitures émettent en moyenne 96 grammes de CO2 par km contre 106 il y a six mois. Non seulement, le diesel est plus propre, mais c'est surtout parce que la part des voitures essences et des véhicules propres augmente aux Grands Garages de Touraine."