VIDEOS - 700 manifestants pour le 1er mai à Metz

Les syndicats CGT, FSU, Solidaires ont défilé de l'hôpital Legouest jusqu'au centre Pompidou de Metz ce dimanche 1er mai 2022. Près de 700 personnes réunies. Parmi elles, des militants politiques de gauche, mais aussi des anarchistes et des familles.

Modifier 700, selon la police, entre 500 et 1.000 selon la CGT, réunis ce dimanche 1er mai 2022 pour la fête du travail à Metz. Les syndicats : CGT, FSU, Solidaires, avaient appelé au rassemblement devant l'hôpital Legouest à 10h30. Le cortège a ensuite emprunté l'avenue de Plantières, est passé devant la gare, avant de terminer devant le centre Pompidou.

Un 1er mai particulier, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron

Dans le cortège, des drapeaux syndicaux, mais aussi des étendards de partis politiques de gauche : Lutte ouvrière, Europe Ecologie les Verts, la France Insoumise etc. Les élections législatives du mois de juin sont dans tous les esprits et beaucoup appellent à une union de la gauche. "On attend un accord national", explique le secrétaire départemental du Parti communiste en Moselle, Jacques Maréchal.

"Montée du fascisme, casse sociale, autoritarisme, destruction de la planète, s'organiser, lutter", c'est ce qu'on pouvait lire sur une banderole de militants anarchistes. © Radio France - Rachel Saadoddine