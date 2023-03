VIDÉOS - Ce Redessanais qui murmure à l'oreille de grands joueurs de football

Quand un jeune n'arrive pas à percer dans le football, il devient parfois journaliste sportif, il abandonne ou alors il tente de passer par les portes dérobées. C'est le choix de Sylvain Carretero qui vit à Redessan et qui était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce mercredi matin. Il est social manager de plusieurs joueurs comme Moussa Diaby , qui a encore joué avec l'Equipe de France cette semaine, ou encore de Christian Kouamé qui évolue à la Fiorentina. Il a aussi réalisé des opérations avec Jules Koundé , lui aussi international français.

Social manager, ça consiste en quoi ?

Alors moi, je fais de la gestion d'image, c'est à dire que je les accompagne sur les réseaux sociaux. Je les conseille sur quoi poster les photos, la description, ce qu'il faut mettre et à quel moment. Je leur propose aussi du contenu, c'est à dire des photos de musculation, des photos du terrain, des photos quand ils jouent, des photos de vacances aussi. Le but, c'est de vraiment les accompagner sur tout ce qui est réseaux sociaux. Car eux, c'est vraiment le football et uniquement le football. Il faut vraiment un expert pour les accompagner sur le digital.

Est-ce que c'est vous aussi qui les aiguillez dans leurs prises de position publiques, notamment en conférence de presse ?

Alors ça, c'est une autre partie. C'est plutôt l'attachée de presse. Moi, je suis vraiment orienté sur tout ce qui est digital. Mais vous devez faire de la veille du lundi au dimanche 24 heures sur 24. Il faut tout regarder et s'il y a vraiment des commentaires négatifs, pourquoi pas restreindre les commentaires et en discuter avec le joueur si c'est très important. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. C'est d'abord de l'accompagnement et beaucoup de discussions, d'échanges. Et voilà, il n'y a pas de prise de position. Je n'impose jamais à un joueur, il faut toujours l'accompagner.

Vous habitez à Redessan. Vous travaillez à distance ? Comment vous vous organisez ?

A l'heure actuelle, je fais ça à distance, mais il faut que je me déplace. Donc je vais souvent aux matchs, c'est-à-dire en Allemagne, en Italie. Quand il y a des demandes, il faut bien sûr que je me déplace.

Comment vous avez fait pour arriver et faire ce métier ?

J'étais en alternance, à Montpellier Business School, une école de commerce, et je me suis lancé dans les photos/vidéos pour les joueurs de foot parce que je voulais allier le digital et aussi ma passion, le foot. Donc je me suis lancé, j'ai fait des vidéos, j'ai travaillé avec des agences. Puis j'ai fini mes études avec une certaine crédibilité. Je suis, je me suis tourné vers mon projet, mon agence.

