VIDÉOS - Pénurie de carburant : Emmanuel Macron prévoit un retour à la normale "dans la semaine qui vient"

Alors que la grève chez TotalEnergies et ExxonMobil se poursuit et que les pénuries de carburants touchent deux tiers des stations-service du pays, le chef de l'État a promis un retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient" mercredi soir sur France 2. Le chef de l'État a de nouveau appelé "à la responsabilité" la direction de TotalEnergies et la CGT, en souhaitant que le syndicat "permette au pays de fonctionner". Les deux parties se sont rencontrées pour la première fois depuis le début du mouvement ce mercredi. Jusqu'à présent, TotalEnergies exigeait comme préalable la levée des blocages pour voir le deuxième syndicat du groupe.

Emmanuel Macron a insisté sur le fait que c'était "au dialogue social" entre directions et syndicats de résoudre les différends. "Le dialogue social doit vivre", a-t-il répété. "Mais je le dis très clairement : si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons", a-t-il averti.

Quatre salariés d'ExxonMobil ont déjà été réquisitionnés pour permettre le fonctionnement du dépôt normand de carburants de Port-Jérôme (Notre-Dame-de-Gravenchon), deux pour mercredi et deux pour jeudi matin. Mais Philippe Martinez, le leader de la CGT, a dénoncé une "décision scandaleuse" et annoncé le dépôt d'un référé jeudi, pour s'y opposer.

Emmanuel Macron a rappelé que cette crise n'avait "rien à voir avec la guerre" en Ukraine, mais à des conflits sociaux "dans deux entreprises, Exxon et Total, qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribuer à leurs actionnaires et qui ont des négociations sociales en cours", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il y a des secteurs et certains acteurs qui considèrent qu'on peut aller 'dans le dur' tout de suite, pour parler familièrement", a-t-il regretté, estimant aussi qu'il était "trop facile" de "toujours renvoyer la balle" vers le gouvernement.

La CFE-CGC juge "maladroit la stigmatisation" de la CGT par Emmanuel Macron

Le président du syndicat de l'encadrement CFE-CGC, François Hommeril, a jugé ce jeudi sur franceinfo que c'était "maladroit de stigmatiser une organisation syndicale".

Le responsable syndical a appelé les directions d'entreprises à comprendre "qu'elles ne peuvent pas en permanence appliquer la politique de l'autruche et attendre que le conflit arrive pour ouvrir des négociations intelligentes et respectueuses".

Le président de la CFE-CGC a aussi estimé que ce conflit social n'est pas nécessairement "une question de caractéristique d'un syndicat qui serait pour ou contre par nature, c'est une question de circonstances". Il a ainsi affirmé que "le climat social n'est pas bon" chez TotalEnergies. Il dénonce notamment "la priorité qu'il y a eu pour le patron de TotalÉnergies de d'abord rémunérer ses actionnaires, de racheter des actions".