VIDÉOS - Immersion au cœur de la centrale nucléaire de Cattenom

D'où vient notre lumière, comment est produite notre électricité ? France Bleu Lorraine vous emmène ce mercredi matin dans les coulisses de la centrale nucléaire de Cattenom. De 6 heures à 9 heures, émission spéciale en direct du site pour découvrir les métiers, les machines et l'impact local.

Cattenom, France

France Bleu Lorraine délocalise sa matinale ce mercredi à la centrale nucléaire de Cattenom, la 2e plus grosse de France, après celle de Gravelines dans le Nord, la 7e au monde. De 6 heures à 9 heures, France Bleu Lorraine vous fait découvrir les coulisses, les métiers d’une centrale EDF. Des acteurs locaux témoigneront de l’impact de cette immense activité sur l’économie régionale. Une émission à suivre en live video sur la Facebook.

La première tranche a été mise en service en 1986. Les 3 autres tranches seront mises en service les années suivantes. En 1987, 1990 et 1991.

Le 7 octobre 2010, EDF a annoncé l'ambition de faire fonctionner la centrale au-delà de 40 ans

La 7ème centrale au monde

Les quatre réacteurs de la centrale de Cattenom ont produit l'an dernier 8% de l'électricité française (13% du nucléaire), et ont couvert 65% des besoins du Grand Est. Ce travail est accompli par 1.349 salariés d'EDF, plus 795 salariés de prestataires extérieurs permanents. Mais en période de visite décennale, on peut compter jusqu'à 3.000 personnes sur le site.

Selon les chiffres de l'INSEE, les retombées économiques concernent 10 .500 personnes dans la région. Il y a les emplois directs, mais aussi la sous-traitance, du nettoyage aux études techniques, et 1 200 emplois induits par la consommation issue des salaires. C'est donc 10.500 personnes au total qui sont impactées. Six sur dix vivent dans un périmètre de 61 communes où la centrale joue un rôle économique important.

Au cœur de la centrale nucléaire

Pour pénétrer dans la zone contrôlée, les salariés sont soumis à de nombreux contrôles. Chaque unité dispose de son vestiaire avec son code couleur. Pour aller travailler, il faut s'équiper d'un dosimètre qui permet de mesurer en direct l'exposition aux radiations, avant de badger pour entrer dans la zone contrôlée. Les protocoles sont établis pour l'entrée et la sortie de la zone.

Autre lieu impressionnant la salle des machines de l'unité 1. Au niveau de la turbine et de l'alternateur, la température dépasse les 40 degrés.

Depuis cette année, le périmètre de distribution des pastilles d'iode a doublé, il est passé de 10 à 20 km de rayon et concerne 109 communes.

La centrale de Cattenom a couvert l'équivalent de 400 ans de consommation électrique à Paris

Depuis sa mise en service en 1986, "la centrale de Cattenom a produit assez d'électricité pour couvrir les besoins de Paris pendant 400 ans" déclare EDF. Deux réacteurs ont connu leur 3e visite décennale. Cela va continuer d'ici deux ans avec le numéro 3, des arrêts de tranches pour maintenance sont effectués cette année sur les unités 4, 1 et 3. L’unité 4 connait une visite partielle depuis le 19 janvier.

[RECORD] Depuis sa mise en service, #Cattenom a produit 1000 TWh. Assez d'électricité pour Paris pendant 400 ans! Sans la centrale, il aurait fallu brûler 380 millions de tonnes de charbon. Près d’un milliard de tonnes de CO2 évitées : 3 fois les émissions annuelles françaises! pic.twitter.com/1Jg5aofwVZ — EDF Cattenom (@EDFCattenom) February 16, 2019

Incidents déclarés en 2018

C’est l’ASN, l'Autorité de Sûreté Nationale qui contrôle et recense les incidents de toutes les centrales nucléaires de France dont celle de Cattenom.

44 de niveau 0 sur le plan de la sûreté, et 5 de niveau 1.

8 de niveau 0 en matière de radioprotection.

12 évènements pour l’environnement (pas de classement pour cette catégorie).