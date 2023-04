Michel-Edouard Leclerc : "Renégocier les tarifs en cours d’année pourrait réduire l'inflation de moitié"

Alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars, Michel Edouard Leclerc a réclamé "un cadre juridique qui nous permet de remettre en cause les accords fraîchement signés" avec les fournisseurs. Invité de l'émission Ma France sur France Bleu ce lundi, il a assuré que "renégocier les tarifs en cours d’année pourrait réduire l'inflation de moitié". Le président des centres Leclerc accuse aussi les industriels de profiter de l'inflation pour reconstituer leur marge en période d'inflation.

Michel-Édouard Leclerc réclame un cadre juridique

Sur France Bleu, Michel-Edouard Leclerc a réagi aux propos d'Emmanuel Macron ce dimanche dans Le Parisien . Le chef de l'État a assuré que la situation serait difficile "jusqu'à la fin de l'été" concernant les prix des produits alimentaires, qui constituent le principal moteur actuel de l'inflation en France. Il espère que l'exécutif va permettre aux distributeurs et aux industriels "de renégocier les tarifs en cours d'année", déjà négociés début mars lors d'âpres discussions. Ces négociations annuelles ont permis de fixer le prix des produits de marques nationales et les conditions auxquelles les grandes surfaces s'approvisionneront auprès des industriels. La hausse des prix a atteint les 10% à l'issue de ces négociations

Selon Michel-Édouard Leclerc, "on pourrait imaginer qu'au deuxième semestre, l'inflation soit moitié moindre". Michel-Edouard Leclerc demande donc au gouvernement "un cadre juridique qui nous permet de remettre en cause les accords fraîchement signés". Début avril, les ministres de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire ont demandé aux supermarchés et à leurs fournisseurs industriels de se remettre à la table des négociations pour faire baisser les prix en rayon "chaque fois que cela sera objectivement justifié ".

Des hausses de prix incompréhensibles

Si la hausse des prix peut s'expliquer par l'invasion russe en Ukraine et la hausse des matières premières, notamment le blé, Michel-Édouard Leclerc assure que "beaucoup de hausses n'ont pas été causées par la guerre en Ukraine". Il évoque même "un prétexte" utilisé pour justifier la hausse des prix dans les rayons des supermarchés. "La rareté des céréales, du café et du cacao" ne peut pas non plus expliquer à elle seule l'inflation, d'après lui. Michel-Edouard Leclerc dénonce une "reconstitution des marges industrielles" et les superprofits de certaines grandes entreprises, alors que la hausse des prix aurait dû faire baisser les bénéfices de ces sociétés.

Il cite notamment un article du Monde publié le 22 avril (réservé aux abonnés) qui liste les profits exorbitants de grandes entreprises françaises, en période d'inflation record. "C'est quand même incroyable [...] que les industriels publient aujourd’hui des bilans avec des dividendes très importants" lance Michel-Edouard Leclerc au micro de France Bleu*.*

Les prix des petites et moyennes entreprises ne sont "pas si inflationnistes" assure Michel-Édouard Leclerc mais "65% du chiffre d'affaires réalisé dans les grandes surfaces sont des multinationales comme Mars ou Unilever".

Concernant la hausse des prix des pâtes (+40% d'augmentation), le chef d'entreprise se pose des questions : "Ce sont des hausses qui sont arrivées avant les récoltes en Ukraine. En plus, il n'y a pas qu'en Ukraine que l'on récolte des céréales" abonde Michel-Édouard Leclerc. "L'industriel ne fait aucun effort pour différer la hausse, ou la diluer" dénonce-t-il en reconnaissant qu'il ne sait "pas expliquer une telle hausse" du prix des pâtes.

Selon lui, les distributeurs doivent mieux acheter aux industriels et au bon prix : "Quand un industriel dit 'c'est l'augmentation du marché des matières premières', déjà les multinationales n'achètent pas au plus haut du marché des matières premières" assure le patron de Leclerc Il faut demander les factures pour voir si la hausse est justifiée". Dans cette période d'inflation "difficile pour les Français", il estime que les grandes surfaces "doivent regarder un peu en Allemagne et en Italie et essayer d'acheter moins cher pour faire baisser les prix ici" sur le modèle des enseignes "Action" qui "cassent les prix".

Les ventes de produits de la marque Eco+ ont augmenté de 38%

Interrogé sur le blocage des prix de mille produits de la marque premiers prix Leclerc "Éco+", Michel-Edouard Leclerc annonce une hausse de 38% des achats de la marque Éco+ :"C'est énorme" réagit-il. "Cela prouve que les Français lisent leur ticket de caisse" en période d'inflation poursuit le président des centres Leclerc. "Il n'y a pas de déclassement social à aller acheter moins cher, même les riches y vont !" rassure Michel Edouard Leclerc.

En revanche, si les produits Éco+ sont plébiscités, tous les produits premiers prix poursuivent leur hausse au mois de mars, avec une augmentation de 19,37% au niveau national en un an, selon les données du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et Nielsen IQ .

