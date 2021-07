La course de serveuses et garçons de café a pu être organisée cette année à Laval, un an après avoir été annulée à cause de la crise sanitaire. Cet événement, organisé par l'office de tourisme et l'Umih 53, a réuni 57 participants dans la bonne humeur ce mercredi 14 juillet.

VIDÉOS - La course de serveuses et garçons de café a fait son retour à Laval

Une cinquantaine de serveurs et serveuses ont traversé le centre-ville de Laval ce mercredi 14 juillet avec des plateaux sur lesquels étaient posés une bouteille d'eau et deux verres remplis d'eau : ils sont partis de l'office de tourisme, qui organisait la course avec l'Umih 53 (l'Union des métiers et des industries et de l'hôtellerie), et ont rejoint le square de Boston. L'objectif pour ces 57 participants était d'arriver le plus vite possible sans renverser trop d'eau. La course des serveuses et garçons de café avait dû être annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, mais elle a pu avoir lieu ce mercredi matin. L'édition 2021 a été remportée par Bastien Goupil, serveur au Palatium à Laval : il conserve son titre puisqu'il avait déjà été vainqueur de la course en 2019.

"Ça valorise leur métier"

Impossible de passer à côté de cette course dans les rues vides du centre-ville de Laval en ce mercredi 14 juillet. À l'arrivée, au square de Boston, les participants étaient attendus par de nombreux spectateurs, intrigués par cette course atypique. Pour connaître le nom du vainqueur, il a fallu attendre que chaque verre d'eau soit pesé : plus le verre est plein, plus le serveur ou la serveuse gagne de points.

Le vainqueur de la course n'est pas seulement celui qui arrive le premier, c'est également celui qui a réussi à renverser le moins d'eau possible sur son plateau. © Radio France - Maïwenn Bordron

Bastien Goupil, serveur au Palatium à Laval, a à nouveau remporté la course, alors qu'il avait déjà vainqueur de la dernière édition en 2019. Son secret ? "Essayer de garder son plateau plat et garder un bon équilibre : c'est un mélange entre la vitesse et le plateau", raconte-t-il, après avoir été aspergé d'eau par ses collègues, comme le veut la tradition de la course.

L'office de tourisme de Laval et l'Umih 53 se réjouissent du nombre d'inscrits en hausse cette année : 57 participants contre 40 lors de l'édition en 2019.Comme lors de la dernière édition, la course a été clôturée par un concert des Allumés du Bidon, un groupe de Louverné. "Ça valorise énormément leur métier cette course", affirme Cécile Hunaut, l'une des organisatrices, côté office de tourisme. Elle souhaite en faire un "rendez-vous incontournable et reconnu à Laval et dans l'agglomération lavalloise".