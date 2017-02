VIDEOS - Les bouchers franciliens recrutent

C'est un secteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui embauche : la boucherie. Les meilleurs apprentis d'Ile-de-France s'affrontaient ce lundi pour une finale régionale. Des jeunes passionnés et assurés de trouver du travail à la fin de leur formation.

Ils sont onze, ils ont entre 16 et 21 ans et rêvent de décrocher le titre de "Meilleur apprenti". Onze jeunes des CFA de Meaux et Versailles et de l'Ecole professionnelle de boucherie de Paris disputaient ce lundi la finale régionale du Concours "Un des Meilleurs Apprentis de France 2017". Evalués par un jury de professionnels, ils ont dû pendant 4 heures s'atteler à désosser, parer, éplucher, ficeler et présenter un gigot d'agneau et un globe de boeuf.

Des jeunes très convoités

Ces jeunes sont des passionnés aux profils très différents. "Il y a ceux qui sont fils de bouchers et connaissent bien le métier, ceux qui arrivent là un peu par hasard et se passionnent, ceux qui ne savent pas quoi faire et qu'il faut motiver un peu, et ceux qui se reconvertissent après avoir couru après des diplômes mais ce sont rendu compte qu'il n'y avait pas d'emploi à la clé" explique Patrick Paulmier, formateur à l'Ecole professionnelle de boucherie de Paris, la seule école de ce type en France.

Il faut dire que le métier est en tension. Les professionnels estiment à 4.500 le nombre d'emplois à pourvoir en France dans les 2 années qui viennent. A sa sortie de formation, un jeune est payé en moyenne entre 1.800 et 2.200 euros bruts par mois.

Un métier à l'image dégradée, mais qui s'améliore

Pourtant, les bouchers en place ont du mal à trouver des apprentis, voire des jeunes pour reprendre la boutique quand ils partent à la retraite. Il faut dire que le métier a souffert des crises successives : vache folle, grippe aviaire, polémique sur le traitement des animaux dans les abattoirs. "Mais l'image du boucher avec son tablier sanguinolent, ça n'existe plus. Le métier est moins dur qu'il y a quelques années" estime Claude Anthierens, président de l'Ecole de boucherie de Paris.

Les deux lauréats de l'épreuve de ce lundi représenteront l'Ile-de-France lors de la finale nationale du Concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France" les 2 et 3 avril prochains à Auxerre dans l'Yonne.