VIDÉOS - Les convois de la liberté ont fait étape à Orléans avant d'aller manifester à Paris

Les convois de la liberté ont fait étape dans l'agglomération orléanaise ce vendredi soir, à la veille d'un rassemblement à Paris pour protester contre les restrictions sanitaires liées au Covid-19, inspiré du mouvement des routiers canadiens bloquant la capitale Ottawa.

Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées sur le parking de la base de loisirs de l'île Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc. Camping-cars, bus, camion-benne et voitures ont déferlé sur le parking aux environs de 18 heures, à grand renfort de klaxons et accueillis aux cris de "liberté !".

L'endroit était le point de ralliement de plusieurs villes du sud : Perpignan, Bayonne, Pau ou encore Nice.

Les véhicules des convois de la liberté décorés de slogans

Une liesse contagieuse

Certains viennent de très loin. Xavier, agriculteur près de Toulouse, venu avec sa belle-fille à bord de son camion-benne, n'avait pas prévu de se rendre à Paris : "Au début, on voulait juste se rendre au rassemblement de Toulouse, et puis on est allés jusqu'à Cahors et on est ce soir à Orléans."

Ils ont roulé tous les deux plus de 500 kilomètres, dans une "liesse" contagieuse : "C'est ce qui nous a poussés à faire la route, c'est une atmosphère très particulière, les gens tout comme les forces de l'ordre sont solidaires. Certains nous ont même donné des espèces pour qu'on puisse continuer à faire le plein, pour nous soutenir."

Xavier se laisse porter : "On ne sait pas jusqu'où on va aller, peut-être Bruxelles, en fonction de notre état."