VIDÉOS - Plus de 500 gilets jaunes et teufeurs manifestent à Nancy

Ils se sont donnés rendez-vous place de la République à Nancy. Les gilets jaunes organisaient un rassemblement régional ce samedi. Ils sont venus de Moselle, d'Alsace ou du Pays Haut pour poursuivre le combat "pour un monde meilleur". Le cortège de plus de 500 personnes était aussi constitué de plusieurs centaines de teufeurs. Malgré un important dispositif de sécurité, des incidents ont éclaté pendant le parcours. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles et ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Plus de deux ans après le début du mouvement des gilets jaunes, les revendications restent les mêmes : "Nous voulons de la justice sociale et fiscale. Les frigos sont de plus en plus vides, de plus en plus tôt." L'arrivée de la crise sanitaire a également "remobilisé les troupes" reconnaissent certains. Les gilets jaunes réclament également le retrait de la loi de sécurité globale et demandent aussi davantage de liberté face aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre le Covid-19.

Quelques incidents pendant le parcours

Avant même de pouvoir arriver sur la place de la République, plusieurs compagnies de CRS avaient mis en place des contrôles pour fouiller les sacs. Le dispositif était assez important à la grande surprise des gilets jaunes eux-mêmes. Au cours de la manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes à la suite de jets de projectiles dans leur direction.