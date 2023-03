VIDÉO - Réforme des retraites : les ports du Havre et de Rouen à l'arrêt ce jeudi

Pas un bateau n'accoste dans les deux grands ports normands ce jeudi. Opération "Port mort" à l'appel de la CGT Ports et Docks, alors que le texte final de la réforme des retraites sera soumis dans la journée aux parlementaires. Tous les accès aux quais sont bloqués par les portuaires et les dockers.

Au Havre, des points de blocages sont mis en place depuis le lever du jour. Devant le centre administratif d'Haropa port près du marché aux poissons, ainsi qu'au quai de New-York et à l'écluse Quinette. Les douze points d'accès au port de Rouen sont bloqués depuis le petit matin, entre le pont Flaubert et Moulineaux.

Aucune activité

Une opération "Port Mort", qui est le point d'orgue de 72 heures de grève à l'appel de la CGT Ports et docks. Ce jeudi, aucun bateau n'accoste sur les quais de Rouen et du Havre. Contrairement aux grèves plus traditionnelles, les entreprises installées sur les zones seront aussi à l'arrêt.

La Britanny Ferries a ainsi annulé son trajet pour Portsmouth au départ du Havre. Sur Twitter l'entreprise s'excuse, ses lignes téléphoniques sont prises d'assaut en raison du mouvement de grève sur les ports français.