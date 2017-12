L'imprimerie Graphot de Saint-Paul-Trois-Châteaux va produire bénévolement un million de jeux pour les offrir à des enfants réfugiés à travers le monde. L'entreprise montpelliéraine Bioviva, conceptrice de ces jeux éducatifs, est à l'origine de ce projet solidaire et lance un appel aux dons.

C'est l'histoire d'un projet un peu fou, lancé par l'entreprise de conception de jeux Bioviva. La petite société montpelliéraine compte offrir, en un an, un million de ses jeux éducatifs à des enfants réfugiés à travers le monde. L'imprimerie drômoise Graphot est partenaire de ce projet solidaire et va produire bénévolement toutes ces boîtes de jeux.

Objectif : 100.000 jeux produits avant la fin du mois

"Ces jeux de cartes éducatifs, produits à Saint-Paul-Trois-Châteaux, vont être envoyés dans plusieurs camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie, au Liban, au Pakistan, en Grèce, en Turquie, en Hollande" explique Jean-Thierry Winstel, le fondateur de Bioviva. C'est lui qui a eu cette idée et qui s'est démené pour trouver des entreprises partenaires pour démarrer la production à l'approche de Noël.

L'imprimerie Graphot à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Nous voulons produire 100.000 jeux avant la fin du mois de décembre, soit 9.000 produits par jour " explique Yvan Zaradzki, le directeur de l'imprimerie drômoise Graphot. "Nous avons dû embaucher quatre intérimaires pour démarrer plus tôt la production des jeux pour Noël, afin de pouvoir commencer maintenant la production de ces jeux Bioviva supplémentaires" raconte le patron de Graphot qui compte aujourd'hui quarante-deux salariés. Une autre entreprise a offert le papier et le réseau de solidarité s'est mis en place.

Yvan Zaradzki, le directeur de l'imprimerie drômoise Graphot. Copier

Les cartes des jeux Bioviva ont été traduites en arabe pour ce projet. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un projet solidaire à l'approche de Noël

"Ce sont juste des enfants qui ne devraient pas être là où ils sont, ils n'ont pas mérité ce qui leur arrive et il est de la responsabilité d'un être humain pour qui tout va à peu près bien de faire preuve d'un petit peu de compassion et de générosité" explique Jean-Thierry Winstel.

"Les enfants réfugiés ont aussi besoin de jouer, de s'évader et nous pouvons leur offrir ça".

Jean-Thierry Winstel, le fondateur de la société montpelliéraine Bioviva. Copier

L'imprimerie Graphot à Saint-Paul-Trois-Châteaux. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Leur situation nous touche tous, mon grand-père est arrivé de loin il y a longtemps et il a été accueilli en France, je trouve cela normal de faire pareil avec ces gens qui ne demandent que ça" insiste Yvan Zaradzki. "On va essayer d'apporter à ces enfants réfugiés quelques minutes d'évasion, pour qu'ils puissent recommencer à vivre et à jouer ensemble".

Un appel aux dons pour relever ce défi

Le projet "Bioviva For Life" vise à envoyer, en un an, un million de jeux éducatifs aux enfants réfugiés à travers le monde. © Radio France - Mélanie Tournadre

Pour parvenir à envoyer ce million de jeux éducatifs (dix petites boîtes différentes autour de la nature et des animaux) dans des camps de réfugiés, Bioviva, les entreprises et les ONG partenaires du projet ont besoin de vous. Un appel est don est lancé pour ce projet "Bioviva For Life".

Bioviva lance un appel à la solidarité auprès des entreprises et des particuliers.