VIDÉOS - Une "casserolade générale" partout en France pour l'anniversaire de la réelection d'Emmanuel Macron

Une semaine après une première série de concerts de casseroles pendant l'allocution d'Emmanuel Macron , les opposants se sont à nouveau réunis dans plusieurs villes de France ce lundi soir à 20 heures pour une "casserolade générale". Elle est organisée un an jour pour jour après la réélection du président Emmanuel Macron. Nice, Rennes, Rouen, Périgueux, Paris : 415 rassemblements de casserolades doivent avoir lieu, selon un décompte de l'association Attac à l'origine de l'événement.

Avant la 34e Nuit des Molières, qui récompense le théâtre français, des manifestants se sont rassemblés devant le Théâtre de Paris, où se déroulera la cérémonie, pour protester contre la réforme des retraites.

Les manifestants font du bruit devant les mairies

Les manifestants se sont réunis devant les mairies de plusieurs villes du pays. À Rouen, une centaine de personnes étaient présentes selon le journaliste de France Bleu Normandie sur place. Une nouvelle casserolade a aussi été organisée à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Environ 80 personnes ont répondu à l'appel des syndicats ATTAC et Solidaires, ainsi que des partis politiques LFI, EELV et NPA.

Des manifestants réunis à Rouen en Seine-Maritime © Radio France - Théophile Pedrola

À Nice (Alpes-Maritimes), la rue de l'hôtel de ville est bloquée par les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de se rendre près de la mairie, rapporte France Bleu Azur. Dans la capitale, entre 150 et 200 personnes étaient rassemblées sous les fenêtres de l'hôtel de ville dans le 4e arrondissement, indique France Bleu Paris.

Avant le début de la cérémonie des Molières ce lundi soir, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le Théâtre de Paris, où se déroulera la soirée, pour protester contre la réforme des retraites. La CGT Spectacle avait appelé à réserver un "comité d'accueil" à la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Équipés de casseroles et de poêles, les manifestants ont protesté bruyamment, dans une ambiance bon enfant, encadrés de policiers, indique l'AFP.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), des opposants à la réforme des retraites étaient aussi mobilisés. Ils étaient quelques centaines selon France Bleu Armorique. Dans la Drôme, France Bleu Drôme Ardèche, entre 100 et 150 manifestants se sont rassemblées devant la mairie de Valence.

Environ 200 personnes se sont réunies devant l'hôtel de ville de Saint-Étienne (Loire) pour taper sur des casseroles en signe de protestation.

À Périgueux (Dordogne), la journaliste de France Bleu Périgord sur place a recensé une "bonne vingtaine de personnes".

Les visites de ministres agités par des concerts de casseroles

Depuis l'allocution du président Emmanuel Macron le lundi 17 avril, les déplacements du chef de l'État et de plusieurs ministres ne se font plus sans concerts de casseroles. À Lyon, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a dû décaler une visite ce lundi à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspe) où l'attendait en début d'après-midi une centaine de manifestants qui ont tenté de pénétrer dans le bâtiment, ont constaté des journalistes de l'AFP. A son retour de Lyon, des centaines de personnes munies de casseroles étaient réunies Gare de Lyon à Paris, comme l'a constaté le journaliste de Brut Rémy Buisine. Coincé de longues minutes dans son train, le ministre est finalement sorti sous escorte policière en empruntant un chemin loin des manifestants.

En déplacement au même moment au CHU de Poitiers, le ministre de la Santé François Braun y est arrivé au son des casseroles et sous les huées de quelques dizaines de manifestants. Il avait également été accueilli de la sorte à Montreuil (Seine-Saint-Denis) vendredi. Dans la Sarthe, c'est le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti qui a été accueilli par un bruyant concert lors d'un déplacement dans une prison à Coulaines.

La Première ministre a été reçue vendredi par des manifestants mécontents dans l'Indre, même s'ils n'étaient pas aussi nombreux que pour le chef de l'État pour lequel les visites ont été plus houleuses en Alsace et dans l'Hérault .