Vie chère en Corse : la régulation des prix comme objectif

Élus, distributeurs, gilets jaunes, associations contre la cherté du carburant ou encore syndicats étaient réunis ce mercredi au sein de la conférence sociale pour évoquer la concentration des marchés dans l’île, actée par l’autorité de la concurrence dans son rapport rendu public il y a 5 mois, en novembre dernier.

Isabelle De Silva, Présidente de l'Autorité de la Concurrence © Maxppp - maxppp

La grande distribution peut mieux faire

Pour les produits de première nécessité, qui restent plus cher en Corse que sur le continent, constat a été fait que le système des 250 produits à prix encadré devait être amélioré, principalement en les rendant plus visibles dans la grande distribution.

Collectivité de Corse et grande distribution étaient tombés d'accord pour encadrer les prix de ces 250 produits « essentiels » © Radio France - France Bleu

Collectivité de Corse et grande distribution étaient en effet tombés d'accord pour encadrer les prix de ces 250 produits « essentiels ». Deux ans après, Jean-Guy Talamoni le président de l’Assemblée de Corse, convient que le dispositif n'a pas marché comme prévu, mais cela peut évoluer : « Les enseignes ont reconnu que les produits n’avaient pas été suffisamment signalés, il y aura un progrès à effectuer dans les mois à venir, une meilleure mise en avant…Concernant _les ventes à perte, c’est un point technique il faut continuer à analyser, il y a des risques de concurrence à l’égard des productions corses_, pour l’instant notre majorité ne propose pas cette modalité. »

Le coût du transport et la saisonnalité ont également été évoqués par les élus de la collectivité même si pour certains patrons de la grande distribution c’est le prix du fret qui doit diminuer pour être compétitif.

Consensus autour de la régulation des prix des carburants

Sur les carburants, ils sont 5 à 7% plus chers en Corse que sur le continent, distributeurs, collectif contre la cherté des prix et élus sont tombés d'accord pour dire que leurs prix doivent être encadrés. Un bon signe pour la suite selon le président de l'exécutif, Gilles Simeoni : « Dans certains secteurs stratégiques, y compris lorsqu’il y a des opérateurs privés, dès lors que la Corse est une île et un marché captif, ces opérateurs ne peuvent pas attendre autre chose qu’un bénéfice raisonnable, pas de logique de concentration, d’abus de position dominante ou de sur marge. »

Ces dernières semaines, le ton était de nouveau monté sur ce sujet. Dans un rassemblement organisé à Bastia, le collectif contre la cherté des carburants appelait la région et l’État à agir. Parler aujourd'hui d'un encadrement des prix est une avancée estime son porte-parole Frédéric Poletti : « L’intérêt de l’avis de l’autorité de la concurrence a été de mettre le doigt sur _le monopole existant au niveau de l’approvisionnement et du stockage en Corse_. On a eu beaucoup de mal à avoir un consensus sur son existence, aujourd’hui cela semble être le cas et une avancée vers la régulation des prix. »

Manifestation du "Collectif contre la cherté des carburants en Corse" le 3 avril dernier à Bastia © Radio France - Hélène Battini

Un rapport d'information sera débattu en ce sens à la fin du mois à l'Assemblée de Corse.