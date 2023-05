Vie chère en Haute-Savoie : FO 74 réclame 400 euros de plus par mois pour les fonctionnaires du département

Se loger en Haute-Savoie, un vrai casse-tête quand on est fonctionnaires de catégorie C (photo d'illustration)

La préfecture réunit ce vendredi à Annecy les représentants syndicaux, les députés et sénateurs pour trouver des solutions sur la vie chère en Haute-Savoie. Il y a urgence : les collectivités et les établissements publics ont de plus en plus de mal à recruter, les candidats qui veulent s'installer n'arrivent pas à se loger dans le département. Le secrétaire FO 74 des services publics Patrice Bouyer demande plus qu'une prime de vie chère. ENTRETIEN.

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE : Quand on dit que la vie est chère en Haute-Savoie, on parle d'abord du prix de l'immobilier. Donnez nous un aperçu.

PATRICE BOUYER : Un agent de catégorie C de la fonction publique qui rentre dans les collectivités territoriales est au SMIC, à 1 300 € nets. Pour se loger dans un F3, le long de la frontière suisse, ça peut monter à 1 500 € par mois. Pour un T2, il faut compter entre 1 000 et 1 200 € par mois. On devient travailleur pauvre quand on est fonctionnaires en Haute-Savoie.

Avec pour conséquence, la pénurie de fonctionnaires. Quels secteurs sont concernés ?

Tous les services publics sont concernés : la territoriale, l'hospitalière, l'Éducation nationale, tout le monde est touché. Dans les hôpitaux par exemple, il faut savoir qu'on est en train de fermer des services. A Saint-Julien-en-Genevois, il est question de fermer la maternité qui fait plus de 1 000 accouchements par an, parce qu'on manque de gynécologues et d'infirmières.

Vous êtes pour ou contre la solution d'"une prime de vie chère" ?

La prime de vie chère on prend, mais elle est nettement insuffisante. 35 à 40 euros par mois - c'est le montant envisagé - ça ressemble plus à une prime de panier. Aujourd'hui, on est sur une spéculation immobilière intense, la pression est considérable. Ce qu'on demande, c'est un traitement indiciaire complémentaire de résidence. La voie a été ouverte dans le cadre du Ségur de la santé, pour revaloriser les salaires des fonctionnaires du secteur hospitalier pour rendre leurs métiers attractifs, sans augmenter tous les fonctionnaires. C'est cet outil du complément de traitement indiciaire qu'on demande d'appliquer en fonction des prix de l'immobilier. Ca veut dire un complément de traitement indiciaire de résidence qui compte pour la retraite ce qui permettrait aussi de garder les retraités en Haute-Savoie pour participer au milieu associatif.

Ce complément de traitement indiciaire, ça voudrait dire combien de plus par mois pour les fonctionnaires ?

Nous, on demande 400 € nets par mois de complément de traitement indiciaire de résidence. En discutant avec différents chefs de service, on se rend compte qu'ils sont confrontés à de vrais problèmes de recrutement sur certains postes rémunérés 1 600 €. Ils ne trouvent personne. A 2 000 €, on trouverait du personnel.

Une autre piste est envisagée - elle est proposée notamment par le sénateur UDI Loïc Hervé - c'est une action sur le logement. Est-ce que ce serait pour vous une bonne solution si les fonctionnaires étaient prioritaires, par exemple sur le logement social ou sur la garde d'enfants et les places en crèche ?

Ce n'est pas du tout notre terrain d'action mais il ne me semble pas que ce soit la bonne solution par exemple pour les cadres B et A . Je vois mal des cadres - après cinq à sept ans d'études - aller dans le logement social. Donc ce ne serait pas une solution pour tous les fonctionnaires.

