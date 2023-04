Vieillissants, les vignerons de Gaillac cherchent des repreneurs

Les vignerons de Gaillac font du bon vin, mais ils ont du mal à passer la main... Il leur est de plus en plus difficile de transmettre leurs domaines, faute de candidats, et ce alors que la moyenne d'âge s'élève. Cédric Carcenac, président de la maison des vins de Gaillac, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

France Bleu Occitanie : Il y a beaucoup de vignerons de Gaillac qui sont proches de la retraite ?

Cédric Carcenac : Oui, tout à fait. La moyenne d'âge est de plus de 55 ans avec 50% de ces vignerons aujourd'hui qui ont ou qui vont devoir passer la main. Donc ça fait beaucoup de monde sur ce vignoble d'environ 350 domaines. Donc en effet, ça fait beaucoup d'entreprises qui doivent céder, et transmettre.

Et pourquoi il n'y a pas de candidats aujourd'hui ?

Le métier de viticulteur, comme d'autres, peut ne pas attirer. Il y a un problème d'image autour de ce métier : compliqué, dur, physique. Alors qu'il n'en est rien. On essaie de communiquer par rapport à tout ça. Et puis il y a aussi le côté économique et quand on s'installe dans un métier, il faut en vivre. C'est vrai que là aussi, les chiffres sont pas toujours en notre faveur. Mais sur le Gaillacois on travaille pour avoir un vignoble en tout cas viable et vivable demain.

Combien gagne un vigneron, au début ?

L'entrée dans le métier se fera par le Smic. On peut en effet ne pas être installé directement. On peut être salarié de ce métier là. Le Smic reste quand même malheureusement la norme, avec aussi beaucoup d'heures à la clé. Ça, c'est un des problèmes de ce métier parce qu'il faut en effet être présent toute la semaine, toute l'année. Et c'est une plante qui demande beaucoup d'entretien.

Mais si on va au delà de tout ça et qu'on commence à faire un peu de commerce et développer les structures, on peut aussi trouver de la valeur. Il y en a pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'échec dans ce métier, si on y va avec envie et avec la formation

Quel bagage faut-il en terme d'études ?

Si on doit vraiment s'installer de manière très technique et commencer le métier par la taille, par toute la partie végétale jusqu'à la cave, les niveaux BEP ou les formations continues avec des formations qualifiantes peuvent suffire. Mais en effet, si on va plus loin et qu'on veut aller travailler le commerce, gérer une entreprise, s'occuper vraiment de la technique, de l'assemblage, le niveau BTS est assez intéressant.