Vienne : 6000 logements aidés !

Au printemps, le conseil départemental de la Vienne lançait son schéma départemental de l'habitat. Objectif visé : aidé à la réhabilitation et à la construction de 1000 logements par an pendant 5 ans. 6 mois plus tard, la collectivité a déjà quasiment rempli son objectif annuel.

D'ores et déjà, 740 logements vont bénéficier d'une aide à la rénovation. Habitat 86 a lui pu entamer les travaux de construction de 120 logements neufs et 36 jeunes de moins de 26 ans se sont vu attribuer un chèque de 5000 euros pour les aider à acheter leur premier logement. Au total le département a débloqué deux millions 400 mille euros pour tous ces logements. Au total, il prévoit sur 5 ans, d'injecter près de 14 millions d'euros dans cette politique

Les jeunes et les seniors, prioritaires.

L'un des objectifs du département c'est d'augmenter la production de logements adaptés aux seniors. La Vienne est un département vieillissant et les projections de l'INSEE laissent entrevoir à l'horizon 2040 une part importante de senior dans la population totale. D’où la nécessité d'adapter les logements à ce public là. Pour les jeunes de moins de 26 ans, le département ambitionne d'en aider 120 à devenir propriétaire.