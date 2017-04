Vienne déclare la guerre aux vitrines vides

Dans le centre de Vienne, de trop nombreux commerces restent désespérément vides. Près de 16% des locaux commerciaux sont inoccupés, alors que la moyenne nationale est de 10.5%. La municipalité s’empare du problème.

Un taux de vacance des surfaces commerciales qui atteint 15.67%. C’est beaucoup, surtout quand on fait l’effort de réaliser des travaux de voirie importants dans une artère importante du centre historique, telle que la rue Marchande. La municipalité s'empare du problème. « Des locaux font l’objet de propositions d’exploitants potentiels, mais des propriétaires refusent, et donc entretiennent artificiellement cette vacance », constate le maire Thierry Kovacs, qui va mettre en place une taxe sur les locaux vacants, afin d'inciter les propriétaires à ne pas laisser perdurer l'inutilisation d'une surface commerciale.

Préempter des locaux et dénicher de nouvelles enseignes

Autre possibilité pour débloquer la situation : la préemption des locaux. La ville peut les acheter pour procéder à du remembrement. L’idée est d’acquérir de petites cellules commerciales contiguës, pour les fusionner en une surface plus grande et donc plus attractive, car les enseignes susceptibles de s’installer dans la ville recherchent au moins une centaine de mètres carrés. A ce jour, quatre boutiques vides ont ainsi été achetées. Il est prévu de signer une convention avec l’Epora, l'Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes pour que cet organisme prenne le relais et achète d’autres locaux.

Vienne s'est par ailleurs attaché les services d'un manager de centre-ville, un intermédiaire entre les commerçants, les élus et les investisseurs susceptibles de s'installer à Vienne. La ville invite des investisseurs à venir découvrir la cité. L'an dernier, cela avait porté ses fruits puisque le groupe informatique LDLC va ouvrir un magasin cours Brillier, et une autre enseigne dont le nom sera prochainement dévoilé, a également décidé de s’implanter dans la ville. Une nouvelle visite sera organisée à l'occasion du prochain festival Jazz à Vienne.

Plus de 500 commerces

Reste que le centre-ville viennois souffre d'un mal bien connu : la concurrence des grands centres commerciaux périphériques. Corinne Mascherpa, présidente de l'association de commerçants Vienne Atout Commerce, plaide néanmoins en faveur d'une ville forte de plus de 500 boutiques, bien plus que ne peut en offrir une galerie de centre commercial. Avec encore une bonne proportion de commerçants indépendants, dans des secteurs très variés, mais jusqu’à quand ? Les franchises formatées gagnent du terrain. « Aujourd’hui c’est très compliqué pour un indépendant », souligne Corinne Mascherpa. « Il doit acheter son stock, et proposer des promotions qui touchent immédiatement sa marge. C’est difficile de pouvoir porter le stock financièrement »