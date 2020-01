Vienne : des bornes électriques sur l'aire d'autoroute de Poitiers Jaunay Clan

Jaunay-Clan, France

Les usagers de voitures électriques peuvent désormais s'arrêter sur l'aire de Poitiers Jaunay Clan, située sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Bordeaux, pour recharger leur véhicule. VINCI Autoroutes et le réseau de stations-service AVIA Picoty ont inauguré la deuxième station de recharge haute puissance de la Vienne, après l'aire de Poitiers-Chincé.

Les quatres bornes toutes neuves sont facilement accessibles, situées juste après la station-essence. Leur utilisation est plutôt simple, surtout après la démonstration de Sylvain Biondo, chef de district chez VINCI Autoroutes. "Déjà, il faut s'arrêter à côté d'une borne, explique-t-il. Ensuite, il faut connecter le véhicule qu'on veut recharger à la borne. Pour cela, on prend la rallonge qui est fournie avec le véhicule, on la connecte au véhicule, puis on connecte la rallonge à la borne électrique." Et pour le paiement, trois solutions s'offrent au conducteur : "soit on a un abonnement, soit on scanne un code qui va nous emmener sur un site de paiement, soit on a une carte pré-encodée qu'on va scanner sur la borne".

Sylvain Biondo explique comme charger un véhicule électrique. © Radio France - Justine Hagard

L'objectif de ces bornes installées sur l'autoroute est de permettre aux personnes qui roulent en voiture électrique de l'utiliser sur des trajets longs, comme par exemple pour partir en vacances. "Fin 2020, ce sera aussi simple de recharger une voiture électrique que de remettre de l'essence dans une voiture thermique", précise Sylvain Biondo. VINCI Autoroutes prévoit en effet l'installation de 400 bornes électriques d'ici la fin de l'année.

Un intérêt économique

Pour VINCI Autoroutes comme pour AVIA Picoty, l'installation de ces bornes électriques représente un réel intérêt économique. Les conducteurs de véhicules électriques sont de plus en plus nombreux et en demande de ce type d'infrastructures. En 2019, plus de 42 000 voitures électriques ont été immatriculées en France, soit 38% de plus qu'en 2018, selon l'Avere, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. "C'est une mobilité en plein développement. Tous les mois, on constate que le parc de véhicules électriques est en progression", confirme Laurent Godin, responsable du réseau autoroutier chez Picoty.

Pour Jérôme Neveux, le maire de Jaunay-Marigny, commune sur laquelle se trouve l'aire d'autoroute, ces bornes électriques participent également au rayonnement de la commune : "Sur l'axe Paris-Bordeaux, avec le Futuroscope au cœur du trajet, je crois qu'il était important d'avoir ces bornes qui permettent de répondre à une demande et de donner une dimension moderne et technologique à la station. Jaunay-Marigny, c'est la commune du Futuroscope, donc en termes d'image et d'accès à ces technologies, c'est incontournable que notre commune puisse offrir ce service."

VINCI Autoroutes prévoit l'installation de 400 bornes électriques d'ici fin 2020. © Radio France - Justine Hagard

Sur une borne haute puissance comme celles installées sur l'aire de Poitiers Jaunay Clan, il est possible de recharger une voiture électrique en moins de vingt minutes. Le prix de la charge est fixé par Ionity, le réseau qui construit les bornes. Le 31 janvier, les prix vont d'ailleurs augmenter : à la place d’un forfait de 8 euros pour chaque recharge, quel que soit le temps de branchement - ce qui est en vigueur pour le moment -, Ionity facturera ses clients 0,79 euros le kilowatt heure. Un montant qui pourra varier selon le modèle du véhicule.