Vienne : des salariés du secteur médico-social dans l'attente d'une indemnité depuis le mois de juin

Marie-Laure Noël est éducatrice spécialisée avec de jeunes adultes en situation de handicap, et secrétaire départementale du syndicat SUD Santé Sociaux. Elle fait partie des éligibles à l'indemnité, mais ne l'a toujours pas touchée. Depuis le mois d'avril, cela représente un manque à gagner d'environ 1.500 euros net : "On est de plus en plus assailli de questions de salariés qui trouvent que c'est scandaleux, qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à finir le mois, entre l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation de l'énergie à venir, l'épuisement, la surcharge de travail."

Des enveloppes publics non versées

Cette indemnité doit lui être versée par son employeur, l'ADSEA 86, Association départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adulte, qui gère une dizaine d'établissements médico-sociaux dans le département. Mais celui-ci n'a toujours pas reçu les fonds publics, dont 80% sont versés par le Conseil Départemental. "On a bien conscience que ces personnes en ont besoin, dans un contexte d'inflation. En même temps, on se retrouve à devoir gérer la pérennité économique de notre association et on ne peut pas engager une trésorerie qui nous mettrait en difficulté" explique Richard Delafond, directeur général de l'ADSEA. L'indemnité appliquée à ses plus de 200 salariés éligibles, du mois d'avril au mois de novembre, représente environ 600 000 euros. Contacté, le Conseil Départemental assure que les fonds seront versés dans les semaines à venir.

Une autre difficulté concerne les oubliés de cet accord : cuisiniers, secrétaires, agents d'entretien et d'autres professions qui travaillent dans les mêmes structures ne sont pas concernés par l'indemnité. Une injustice, selon Jean-Charles Guillemard, aide médico-psychologique dans un institut médico-éducatif et également délégué syndical SUD Santé Sociaux, qui lui touche cette aide de 183 euros : "Dans un même secteur, certains la touchent et d'autre ne la touchent pas. Les cuisiniers par exemple sont aussi essentiels à la bonne production d'une boutique comme la nôtre. Comment on peut décider d'augmenter une partie des salariés dans une boite et pas les autres ? Ça crée forcément des disparités, des scissions et des incompréhensions, ce dont on n'a pas besoin en ce moment", conclut-il.