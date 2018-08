Poitiers, France

Chaque année des associations permettent aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ou avec des troubles psychiques de partir en vacances. Des "vacances adaptées" avec gîte, animateurs, transport et activités comprises.

Des centaines de séjours proposés

Des séjours dans toute la France et même à l'étranger que proposent notamment les associations Roulotte et nature dans la Vienne, et le Comité Franco-Québecois dans les Deux-Sèvres. Les jours de départ et d'arrivée à Poitiers, c'est plusieurs centaines de vacanciers qui se croisent sur le parking de la maison des étudiants, le tout supervisé par l'équipe de Roulotte et nature.