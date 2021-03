Vienne : fermé depuis des mois, le Center Parcs du Bois aux Daims rouvre ses portes "en quasi normalité"

Les touristes vont de nouveau pouvoir passer les portes du Center Parc du Bois aux Daims à Morton dans la Vienne. Fermé depuis la fin du mois d'octobre, il rouvre ses portes ce lundi 1er mars avec un programme d'animations tourné vers l'extérieur.

"Ça a été l'objet d'une longue réflexion puisque nous avons pris les différents critères, à la fois la situation sanitaire, à la fois les demandes de réservation" explique Thierry Decorps le directeur. C'est surtout "la forte demande de la clientèle de s'évader, de reprendre une vie quasi normale" qui a fait pencher la balance selon lui.

Le parc de Morton est le seul site Center Parcs en France à rouvrir. Même si "on a la possibilité d'ouvrir plusieurs sites simultanément" souligne Thierry Decorps, le groupe a préféré ouvrir un seul de ses parcs pour "re-basculer une partie des réservations des autres sites sur un seul site, vraiment optimiser et avoir un niveau de réservation qui soit des plus décents pour créer une très belle expérience de la clientèle." Sa situation géographique a joué à sa faveur ainsi que son identité très tournée vers la nature.

20% de réservations sur la première semaine

Cette stratégie fonctionne estime le directeur. "On monte à peu près à 20% de réservation sur la première semaine et je crois que ça croît tous les instants." Les cottages VIP et les maisons dans les arbres "sont déjà bouclés" précise Thierry Decorps. C'est "plutôt une très bonne réponse."

Selon lui, cette réouverture répondu à un véritable besoin de retrouver des lieux de loisirs en plein air. "On a pu l'observer, quand on regarde les tendances touristiques, que ça soit sur l'Atlantique, le Bretagne, il y a une forte demande." Pour attirer, le Center Parc du Bois aux Daims mise sur "le côté très animalier, biodiversité et les 50 activités qu'on met en place pour accueillir tous nos clients, la plupart sur l'extérieur." Au programme, de nombreuses animations autour des animaux et particulièrement des daims, des activités bien être au niveau du spa "qui a l'autorisation d'ouvrir" ainsi que du sport avec du tennis ou du minigolf.

Tout est mis en oeuvre pour que le parc ouvre "en quasi normalité" explique Thierry Decorps. Mais covid oblige, le nettoyage est renforcé, "il y a une signalétique en matière de distanciation physique, le gel hydroalcoolique", des affiches qui rappellent les gestes barrière et les règles d'hygiènes à respecter.

Le changement est surtout marqué à la fin du séjour puisque le parc demande aux "clients de mettre eux-mêmes les draps et les serviettes dans des sacs, aérer le cottage et bien mettre tout dans le lave-vaisselle avant de partir pour aussi bien préserver la notion sanitaire à la fois pour nos clients et aussi pour nos collaborateurs."