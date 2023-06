Vienne : "il faut réfléchir à l'avenir de nos 143 friches ", pour lutter contre l'artificialisation des sols

Quatre communautés des communes de la Vienne (Grand Poitiers, Grand Châtellerault, Haut Poitou et Vallée du Clain) viennent de recenser toutes leurs friches industrielles. "Il en a 143, mais de tous types et aussi bien en ville que dans des zones rurales et des cœurs de villages", détaille Michel François, vice-président de Grand Poitiers en charge du développement économique. "Au départ, on avait potentiellement 900 sites concernés". La deuxième phase de l'étude consiste à présent à réfléchir à l'avenir de ces friches, à travers cinq projets pilotes.

"Évitons les fausses bonnes idées" propose Michel François

Aussi maire de Dissay, Michel François prend l'exemple de l'ancien magasin Atlas, abandonné en bord de N10 depuis des années. "Il s'agit de béton armé qui ne se déconstruit pas si facilement, souligne-t-il. Il faut dépolluer. Mais on peut imaginer de l'habitat, de l'activité économique...". L'élu estime par ailleurs que l'objectif de Zéro artificialisation des sols d'ici 2050 (prévu par la loi) est "ambitieux", mais il y voit une perspective importante.

