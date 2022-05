Vienne : "On a le temps de mourir", les urgences de Montmorillon ferment pendant 48h

"J'ai peur" lâche Marie, retraitée en regardant la grille des urgences, "_la population est vieillissante à Montmorillon, les urgences c'est indispensable_". La fermeture ponctuelle de ce service soulève la colère et l'incompréhension de la plupart des habitants de cette commune du Sud-Vienne.

Deux jours consécutifs

Le CHU de Poitiers n'a plus le choix, une fermeture quelques jours par mois, faute de soignants. Personne ne postule aux offres d'emploi ou d'interim pour assurer la relève même 24heures. C'est la première fois depuis mars que les urgences ferment deux jours consécutifs. Et la situation pourrait s'empirer pendant l'été, avec les congés.

"On a le temps de mourir"

Isabelle promène son chien blanc. Son visage s'assombrit lorsqu'on aborde le sujet. ''Si on tombe malade on fait comment pour aller à l'hôpital ? On a le temps de mourir parce que Poitiers n'est pas à côté" soupire cette habitante. Effectivement, les urgences les plus proches sont à 50 minutes de voiture (Poitiers) et une heure de Limoges. Kevin en plus ne conduit pas , il a l'épaule en vrac. "Il n'y a plus aucun médecin, plus d'urgences, je suis bloqué" raconte-t-il dans ce restaurant du centre-ville.

Au comptoir, Jimmy joue avec sa fille. Le bébé a fait un rapide tour aux urgences il y a quelques jours "On a besoin que ce soit opérationnel tout le temps, surtout pour un enfant en bas âge" explique son père. "La santé c'est la priorité" s'agace-t-il, "que fait le gouvernement?". Fils d'une soignante non-vaccinée, il estime que les réintégrer serait une des solutions à la femerture.

Une autre fermeture des urgences de Montmorillon est déjà prévue la semaine prochaine, le vendredi 3 juin, à partir de 8h30 et pour 24 heures.