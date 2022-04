Vienne: "Je fais le plein de désespoir", la colère des consommateurs face à la flambée des prix des carburants

A la station-service de Buxerolles (Vienne), les clients, inquiets, ne font plus le plein de carburant, malgré la remise à la pompe du gouvernement.

A la station-essence Leclerc de Buxerolles, les clients ne peuvent plus faire le plein.

A la station-service de Buxerolles (Vienne), Danielle a les yeux rivés sur l'écran, la pompe de gazole à la main soupire "Je mets 20 euros par 20 euros". Cette retraitée rentabilise tous ses trajets. "On n'a pas l'impression que ça baisse" lâche-t-elle, inquiète de la fluctuation des prix des carburants à l'avenir malgré la remise du gouvernement. Michel habite juste à côté de la station-essence, il jette un coup d'œil "1,82 le gazole". Il calcule. "Je mets 50 euros, j'espère que les prix baisseront la semaine prochaine". Comme Alice, téléconseillère, la trentaine, qui attend son salaire pour faire le plein.

"On n'a pas le choix"

Enola, étudiante en psychologie à Poitiers, "le plein ce n'est pas possible, je n'ai pas le budget. La voiture je ne l'utilise que pour les courses". La jeune femme a dû troquer sa voiture pour le bus "encore une dépense en plus" ou s'oblige à faire du covoiturage pour aller à la fac. "Malheureusement, je n'ai pas le choix donc je fais le plein tous les jours, c'est mon métier" explique Monsieur Liberty, taxi. "_Je travaille désormais pour payer mes charges_. Le gazole me coûte 2000 euros par mois, contre la moitié avant l'augmentation". A côté, Patrick, 50 ans, conclut, amer, "Je fais le plein de désespoir".