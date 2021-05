Vienne : la lingerie poitevine Indiscrète bientôt exposée... à l'Élysée

L'atelier Indiscrète vient d'apprendre qu'elle représentera la Vienne, lors d'une exposition sur le "made in France" prévue le 3 et 4 juillet à l'Élysée. Une reconnaissance pour cette entreprise de lingerie qui a lutté pendant des années pour sa survie.

C'est une sacrée vitrine : la lingerie Indiscrète, basée à Chauvigny, dans la Vienne, sera exposée au mois de juillet à l'Élysée, rien que ça ! L'entreprise à l'histoire mouvementée a été choisie pour représenter la Vienne lors de cet événement qui vise à valoriser le "made in France". Les salariées d'Indiscrète ont reçu une lettre du président de la République Emmanuel Macron pour leur annoncer la bonne nouvelle. "Ça a été une grande fierté pour tout l'équipe (...) une bonne surprise de lire ce courrier" commente Béatrice Mongella, co-gérante de l'entreprise, invitée de France Bleu Poitou ce mardi 25 mai.

Une bonne nouvelle, après des années de lutte

Cette exposition vient couronner des années de lutte pour les couturières de l'entreprise poitevine qui a traversé de multiples épreuves; avec un plan de redressement, ou encore un cambriolage en début d'année 2020, juste avant le début de la crise sanitaire. Etre présents à l'Élysée, "c'est une belle récompense pour ce combat qui dure depuis 11 ans. Pour nous c'est une nouvelle possibilité mettre en avant notre savoir-faire" estime Béatrice Mongella, qui explique que dans sa lettre, le président de la République se dit "touché par l'histoire d'Indiscrète".

Le savoir-faire français à l'honneur

Indiscrète joue aujourd'hui la carte du "made in France" pour séduire de nouveaux clients. "On sent une évolution au niveau de la consommation, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Mieux vaut avoir moins de choses dans son placard, mais avoir un confort optimal" plaide la co-gérante de l'entreprise Béatrice Mongella.

Il y a encore un long chemin à parcourir

Des slips pour fêter l'Euro de foot

Alors que les magasins de vêtements viennent seulement de rouvrir, Indiscrète lance une nouvelle gamme de sous-vêtements pour hommes en lien avec l'Euro de foot qui démarre en juin. "C'est un petit clin d’œil (...) nous avons lancé un slip et un caleçon tricolore, bleu-blanc-rouge. Pour les hommes, mais aussi, et ça c'est une première, pour les enfants. C'est un clin d’œil aussi entre pères et fils, pour dire : t'as vu papa, je suis grand comme toi" explique Béatrice Mongella.