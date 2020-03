Vienne : le centre AFPA du Vigeant va rester ouvert

Le soulagement est palpable pour les acteurs du dossier : le centre AFPA du Vigeant, dont la fermeture avait été annoncée en novembre 2018, va finalement rester ouvert. Il va devenir un "Village-AFPA, tiers-lieu de l'insertion sociale et professionnelle", avec quatorze emplois à plein temps sur le site.

Un "Village-AFPA" à Vigeant avec de nouveaux partenaires

Principal reproche adressé au centre en 2018 : une activité trop faible. Alors pour convaincre la direction régionale de l'AFPA de ne pas fermer le site, "il a fallu se battre et proposer des solutions alternatives", explique Véronique Jouffrillon, représentante régionale CGT-AFPA.

Deux ans après, ces solutions ont abouti : "on travaillera toujours avec le centre fermé, et puis on a trouvé de nouveaux partenaires. Nous allons recevoir des migrants pour les héberger et les former." L'AFPA du Vigeant a également remporté 47 habilitations de service public (HSP) venues de la région Nouvelle-Aquitaine, et va proposer de nouvelles formations, en fonction des besoins, notamment en maintenance industrielle et en tourisme vert.

Le centre du Vigeant devient surtout un village-AFPA : "c'est un seul lieu, où les demandeurs d'emploi et les personnes en formation trouveront tous les acteurs, pas uniquement l'AFPA : des associations, des entreprises ..., détaille Véronique Jouffrillon. Comme c'est un lieu partagé, automatiquement les activités et les charges de structure seront aussi partagées."

"Faire de la formation de qualité en milieu rural"

Le député Jean-Michel Clément, qui avait interpellé la ministre Muriel Pénicaud au sujet de la fermeture du site, salue la décision de maintien. "L'enjeu, c'est de montrer qu'on peut faire de la formation de qualité en milieu rural. Au-delà des institutionnels, il faut maintenant que se mobilisent les collectivités locales et les organisations professionnels, comme la fédération du bâtiment, pour bâtir un écosystème."

Suite au plan social, le site ne compte plus que quatre salariés. Il devrait retrouver ses quatorze postes à plein temps avec le retour de l'activité. Sur les six centres AFPA du Poitou-Charentes, il était le seul à être condamné.