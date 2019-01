Vienne : "Les commerçants ont perdu de 15 à 30% de leur chiffre d'affaires sur les deux derniers mois", selon la CCI

Par Fanny Bouvard, France Bleu Poitou

Alors que 2019 débute et que les acteurs économiques de la Vienne se retrouvent ce mercredi 23 janvier pour leurs vœux, la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne tire un bilan contrasté de 2018 et propose son aide aux commerçants.