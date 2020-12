Fonds de solidarité, chômage partiel, prêt garanti... Depuis mars, les différents dispositifs de l'Etat ont permis d'engager plus de 600 millions d'euros d'aides aux entreprises pour le seul département de la Vienne. Des PME qui ont tenu le choc avec presque moitié moins de défaillances qu'en 2019.

Vienne : plus d'un demi-milliard d'euros d'aides distribuées aux entreprises depuis le début de la crise

La préfecture de la Vienne a livré un premier bilan officiel de l'engagement sans précédent de l'Etat, au chevet des entreprises depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Dans la Vienne, les chiffres sont impressionnants. Avec une certitude : les dispositifs ont joué leur rôle d'amortisseur en 2020. Qu'en sera-t-il en 2021 ? L'inconnue demeure.

Fonds de solidarité : 31 millions d'euros injectés

Il est destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, tous secteurs confondus. Une aide pouvant aller jusqu'à 10.000 euros en cas de fermeture administrative ou de baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires. La Vienne a reçu près de 31 millions d'euros répartis sur 8.543 entreprises. Les secteurs du commerce, de l'hôtellerie-restauration et de la construction ont été les plus gros bénéficiaires.

Le report fiscal a aussi joué à plein. 1.656 entreprises ont demandé un ajournement provisoire de leurs impôts auprès du fisc pour un montant total de 13 millions d'euros. La plupart se sont vues accordées un répit d'une durée de trois mois.

Chômage partiel pour plus de 70.000 salariés

Près de 7 entreprises sur 10 du département ont eu recours à l'activité partielle. Cette aide au chômage partiel a couvert dans la Vienne 71.200 salariés du secteur privé, soit 40 millions d'heures d'inactivité pour un montant total de 105 millions d'euros. 75% des demandes ont été faites par des entreprises de moins de dix salariés.

Le chômage partielle "longue durée" a concerné de plus grandes PME, notamment dans les secteurs de l'industrie, comme l'aéronautique ou la métallurgie. 23 demandes ont été faites pour 2.036 salariés concernés.

Prêt garanti par l'Etat : 380 millions d'euros avancés

Des reports voire des exonérations (une première) de cotisations sociales ont été proposés par les services de l'URSSAF avec 43 millions d'euros de contributions gelées. 73% des travailleurs indépendants ont pu en bénéficier dans la Vienne. Pour les prélèvements reportés, un échelonnement des paiements sera mis en place au cas par cas promet l'URSSAF.

Quant au prêt garanti par l'Etat à hauteur de 80%, le dispositif est prolongé jusqu'en juin 2021. Et à la mi-novembre, 2.854 entreprises ont contracté un crédit dans la Vienne pour un montant total s'élevant à près de 400 millions d'euros indique la Banque de France.

Moitié moins de sociétés qui ont mis la clé sous la porte

A fin septembre, le tribunal de commerce de Poitiers recensait 163 défaillances d'entreprises (redressement ou liquidation) contre 266 à la même date en 2019. Depuis la rentrée scolaire, les secteurs qui craignaient des cessations de paiement comme le bâtiment ou les travaux publics constatent au contraire que l'activité reprend, ce qui a permis d'éviter la casse.