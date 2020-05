Vierzon : Combronde annonce de nouveaux investissements

Combronde s'est installé à Vierzon, il y a seulement cinq ans avec une dizaine de salariés. Ils sont aujourd'hui une quarantaine et le site va continuer de monter en puissance. Cette nouvelle voie mesurera 550 mètres de long et devrait entrer en service début 2021. Avec elle, Combronde veut traiter du fret national et plus seulement du fret maritime en relation avec le port du Havre : : " Cette voie peut travailler avec Le Havre, mais n'a pas que pour objectif de travailler uniquement avec Le Havre, détaille François de Beauregard, directeur général de Prestalog, une filiale de Combronde. On souhaiterait nouer également des partenariats et accueillir de nouveaux opérateurs sur le site."

François de Beauregard, directeur général de Prestalog, filiale du groupe Combronde; © Radio France - Michel Benoit

Grâce à cette nouvelle installation à venir, Combronde pourra traiter de la caisse mobile à Vierzon, c'est à dire des conteneurs uniquement rail/route. C'est le même métier que le maritime mais avec quelques spécificités et le trafic sera principalement intérieur entre les grandes métropoles notamment : " On connait les difficultés qu'on peut avoir dans le transport routier dans le recrutement de chauffeurs, argumente François de Beauregard, le transport combiné rail-route est une première réponse à cette problématique. Il y a aussi les enjeux de réduction de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. Là encore, le transport combiné peut être une vraie solution y compris pour du transport marchandises domestique (NDLR : c'est à dire intérieur à la France)."

Combronde dispose déjà de deux voies ferroviaires à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

En cinq ans, le site de Vierzon, carrefour ferroviaire et routier, a montré sa pertinence économique. 8.000 conteneurs y ont été traités l'an dernier : " On avait commencé avec moins de 3.000 conteneurs, décrit Yann Le Drezen, responsable commercial. C'est sûr, il faut toujours convaincre les clients qui ont peur du ferroutage à cause du risque de grève. On est parvenu à démontrer en quatre ans que c'était quand même un mode très fiable, sécurisé et qui permet à la région de se développer, car on va de plus en plus loin, au départ de Vierzon." Le site de Vierzon irrigue sur un périmètre de 250 km.