Vierzon : enquête publique lancée pour la plateforme logistique Virtuo

Cet entrepôt pourrait être construit sur un terrain d'environ seize hectares, près du parc technologique de Sologne.

Le commissaire enquêteur rendra un avis qui sera suivi ou non par le préfet du Cher dans quelques semaines. D'ici là,

les opposants comptent bien déposer un certain nombre d'observations sur ce projet qu'ils jugent complétement aberrant sur le plan environnemental, à l'heure du réchauffement climatique. Ils en dénoncent également les nuisances pour les riverains. L'association " Hangars et tout camion c'est non " va notamment porter son attention sur les émissions de gaz à effet de serre du projet. Dans son rapport, l'autorité environnementale déplorait en décembre dernier, l'absence de toute évaluation alors que le trafic poids lourd devrait augmenter de 26 % sur la route départementale et de 7 % sur l'autoroute.

Des poids lourds dans le centre de Neuvy sur Barangeon - Hangars et tout camion c'est non

L'association qui a déjà relevé dans le dossier porté à enquête publique que la société virtuo était loin de proposer les 300 emplois annoncés par les élus vierzonnais : " Dans le document consultable, Virtuo évoque seulement une centaine d'emplois, précise Jean-Michel Garibal, membre du bureau de " hangars et tout camion, c'est non". C'est écrit noir sur blanc, alors que du côté de la communauté de communes, on a toujours évoqué au moins 300 emplois. On est loin du compte sur le plan économique. Qui dit la vérité ? Si on a ce problème-là sur les emplois, qu'est-ce qui nous dit que la question ne se pose pas quant au trafic routier qu'elle va engendrer. Qui croire ? Les chiffres avancés ne sont-ils pas minorés ? "

L'association est aussi très circonspecte sur les compensations écologiques octroyées pour la disparition des treize hectares de zones humides et sur les corridors animaliers : " On évoque le terrain des gratouilles, au sud de Vierzon comme terres de compensation, poursuit Jean-Michel Garibal. Ca nous pose question quand on sait que ces terrains de compensation écologique, et je dis bien écologique, sont en réalité des terres qui ont servi pendant des décennies de dépotoir local. Et quand bien même, toutes les normes en vigueur, les réglementations seraient respectées, cela vaut-il la peine de détruire cette zone humide, pour ce type d'activité et d'emploi avec toutes les nuisances que cela va engendrer ? On compte bien étudier tout cela dans le dossier d'enquête publique et faire remonter nos remarques. ".

L'association Hangars et tout camion, c'est non " a organisé des comptages de poids-lourds comme ici sur un rond-point de Vierzon - Hangars et tout camion c'est non

L'association, enfin souhaiterait que le commissaire enquêteur organise le débat public qu'elle réclame depuis toujours : " C'était une recommandation du commissaire qui avait dirigé l'enquête publique sur la révision du plan local d'urbanisme. On a toujours eu une fin de non recevoir des élus. On dit donc au commissaire enquêteur actuel de s'emparer de la question. Que chacun puisse poser les bonnes questions et même si elles sont dérangeantes. Après tout c'est cela la démocratie !" conclut Jean-Michel Garibal. Les opposants ne prévoient pas de nouvelle manifestation et préfèrent se concentrer pour l'instant sur l'analyse du dossier d'implantation .