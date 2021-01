2020 aura été une bonne année pour les agences immobilières dans le Cher, malgré la pandémie, si on en croit la FNAIM (fédération nationale de l'immobilier). La demande est là. Le Cher a même profité de l'engouement des parisiens pour la campagne, suite au premier confinement, au printemps.

Vierzon et St-Amand-Montrond ont les faveurs des franciliens

Le Cher n'est qu'à deux heures de Paris, après tout... Vierzon et St-Amand-Montrond notamment ont attiré une nouvelle clientèle d'Ile de France. Demande numéro un des acheteurs : " Les gens préfèrent avoir une chambre en moins mais un extérieur " explique Stéphanie Bonis. La présidente déléguée de la FNAIM dans le Cher a analysé le marché : Vierzon et St-Amand-Montrond ont les faveurs des parisiens, alléchés par des prix plutôt bas notamment par rapport à Orléans : " Le train fait Vierzon / Paris facilement ; l'autoroute va jusqu'à St-Amand. Les parisiens préfèrent faire une demi heure de plus en voiture pour aller jusqu'à St-Amand où les prix sont moins chers que Bourges. "

Le marché immobilier s'est plutôt bien comporté en 2020 dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Sur St-Amand-Montrond, la demande s'oriente plus sur la résidence secondaire alors que Vierzon attire carrément certaines familles qui viennent s'y fixer. Bourges tire cependant son épingle du jeu en attirant un autre type d'investisseurs : " Nous avons des investisseurs qui recherchent du bien locatif. La demande est assez forte sur Bourges et ses environs. Reste à savoir s'il sera possible de trouver des locataires rapidement car l'offre est quand même assez forte sur la ville." Le très bon classement de Bourges, troisième dans le palmarès immobilier du figaro des villes où investir, dope également le marché de la ville.