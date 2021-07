Vierzon : fin de l'enquête publique sur Virtuo

Cette plate-forme logistique s'étendra sur 17 hectares dont 8 hectares d'entrepôts. Le promoteur promet au moins 300 emplois. Une opportunité pour la communauté de communes, mais les adversaires de ce projet y voient plus de pollution, et plus de poids lourds. Les opposants ont évalué à 3.500 camions la circulation supplémentaire chaque jour : " Cette artificialisation des sols va entraîner un assèchement avec des risques de fissures dans les maisons à Vierzon " insiste Jean-Luc Marty, secrétaire de l'association " Hangar tout camion, c'est non ". " Il y aura une destruction de la biodiversité et surtout l'arrivée de nombreux camions. On estime que 3.500 camions vont alimenter cette plate-forme chaque jour. Et il n'y a aucune étude d'impact là-dessus. C'est très grave."

Les opposants au projet ont déposé un dossier très fourni © Radio France - Michel Benoit

Les élus vierzonnais insistent sur les efforts demandés au promoteur : des panneaux solaires sur les toits, la présence de ruches... du green washing pour les opposants qui estiment que les 300 emplois promis ne seront sans doute pas au rendez-vous, des emplois dont ils mettent en cause la qualité : " Au maximum, cela aboutira à 150 emplois, guère plus. On estime que les personnes manipuleront de 500 à 700 colis par jour avec des risques de troubles musculo-squelettiques et des incapacités de travail. On met la jeunesse vierzonnaise dans ce centre logistique un peu comme on met des bûches dans un fourneau. Je veux dire qu'on les sacrifie. Il vaudrait mieux créer de vrais emplois en favorisant beaucoup plus le développement du commerce, et de l'artisanat, en relocalisant certaines activités. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour les jeunes de Vierzon."

La future plate-forme logistique Virtuo de Vierzon, prévue pour 2023. © Radio France - Michel Benoit

Mais dans un bassin toujours marqué par le chômage, ce discours a du mal à passer... les opposants ont l'intention de saisir le tribunal administratif si nécessaire. Une autre enquête publique sera nécessaire pour le permis de construire. La plate-forme Virtuo doit ouvrir en 2023.