Vierzon : ils se vieillissent pour protester contre la réforme des retraites

La CGT avait déjà mené une campagne nationale avec des photos de professionnels âgés. Pierre Brunet, représentant de la centrale syndicale au centre hospitalier de Vierzon dans le Cher s'en est donc inspiré : "On a trouvé une application qui vieillit, qui rajoute des rides, des lunettes, des cheveux blancs, de la barbe. L'idée, c'était de se voir à partir de 64 ans et plus, puisque pour certains il va falloir aller au delà pour avoir une retraite complète."

Mylène Printanier, représentante Sud Santé à l'hôpital de Vierzon, à 36 ans et à 64 ans © Radio France - Michel Benoit

Temps partiels et carrières hachées

Sandrine Banderier, aide-soignante et déléguée Sud Santé, s'est donc vieillie de 18 ans : "Franchement, ça fait peur quand on se voit avec toutes ces années en plus ! À 46 ans, j'ai déjà des troubles musculo squelettiques. C'est le cas de beaucoup des agents à l'hôpital. Sans parler des risques psycho-sociaux. On n'en parle pas assez, malgré nos multiples demandes. Et on va nous demander de travailler encore plus longtemps, franchement, je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans."

Les métiers hospitaliers sont plutôt perdants avec cette réforme insiste Pierre Brunet : "On est des métiers très féminisés. Des femmes qui s'arrêtent pour s'occuper des enfants. Des carrières hachées et beaucoup de temps partiels aussi. Cela veut dire que pour valider toutes les annuités, il faudra faire des années en plus."

Les photos ont été accrochées en début d'après-midi © Radio France - Michel Benoit

Montrer la mobilisation

Certains agents ont même décidé d'afficher cette photo d'eux, vieillis sur leur réseaux sociaux pour montrer leur mobilisation contre cette réforme : "Cette action est vraiment très bien perçue" explique Sandra Di-Via, représentante CFDT. "Certains vont même afficher ces portraits vieillis dans les services comme une sorte de trombinoscope. D'autres aussi, les mettent sur les réseaux sociaux pour manifester leur colère, d'autant qu'ils ne peuvent généralement pas aller manifester dans la rue lors des mobilisations car ils sont réquisitionnés pour faire tourner les services. Ces photos vieillies, ça permet aussi aux agents les plus jeunes qui ne se sentent pas forcément mobilisés sur cette question des retraites, de bien se rendre compte de son impact. En effet, l'application montre comment ils seront physiquement, 20 ou 30 ans, plus tard, au moment de faire valoir leurs droits. Et ça peut leur faire un choc."

Une centaine d'agents de l'hôpital de Vierzon se sont prêtés au jeu du vieillissement © Radio France - Michel Benoit

Ces photos resteront accrochées aux grilles de l'hôpital durant toute la mobilisation sociale. Reste maintenant à voir comment le projet de loi évoluera en fonction du débat parlementaire et des amendements que le gouvernement acceptera peut-être pour faire évoluer les textes.