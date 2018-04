Vierzon, France

Le chiffre d'affaires de Jacobi Carbons France est d'un peu plus de 20 millions d'euros par an. Jacobi Carbons s'est spécialisée dans la fabrication de charbon actif. Cette nouvelle ligne de fabrication vierzonnaise met en oeuvre une innovation (secrète) qui permet à l'entreprise de conquérir des marchés dans le monde entier... Du charbon actif à base de noix de coco ! 4000 tonnes produites chaque année à Vierzon pour les masques mais pas seulement

La nouvelle unité de fabrication de charbon actif à Vierzon dans l'usine Jacobi Carbons France. © Radio France - Michel Benoit

Jacobi Carbons espère beaucoup grâce à des innovations mises au point dans ses laboratoires de Vierzon. Innovations sur lesquelles le patron de Jacobi France, Usmann SAEED veut rester discret : "C'est notre secret ! Mais cela nous ouvre des nouveaux marchés à l'international, notamment en Asie". C'est là que Jacobi s'approvisionne en noix de coco, des noix de coco qui arrivent par bateau au Havre puis à Vierzon par container (une ligne de ferroutage existe entre Vierzon et le Havre). C'est également par container que sont exportés ensuite ces filtres pour masques utilisés dans le civil et le militaire. Jacobi à Vierzon produit 4.000 tonnes de charbon actif, utilisé également pour la filtration de l'eau potable, un énorme marché en France. Cette nouvelle ligne de production projette l'usine de Vierzon, qui date de 1956, dans le futur. Pierre Page, directeur des ressources humaines : " Cela permet une montée en compétence des personnes qui travaillent sur cette nouvelle unité de production. Les ouvriers deviennent techniciens et les techniciens deviennent référents. On préfigure un peu l'usine du futur. On procède également à l'embauche immédiate d'un jeune du vierzonnais, et on recrute aussi un technicien de maintenance." Deux embauches immédiates et d'autres devraient suivre au cours des prochains mois.