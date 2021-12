Vierzon : la CGT a prévu un comité d'accueil pour la venue d'Emmanuel Macron

Les militants se rassembleront forum République. Une délégation devrait être reçue par des conseillers du président. La CGT compte bien leur exposer quelques unes de leurs revendications. Parmi les points qui devraient être abordés : l'hôpital public, la désertification médicale et les salaires : " Le point majeur dans le département, c'est la désertification médicale " explique Sébastien Martineau, secrétaire départemental CGT du Cher. " Et les problèmes dans les hôpitaux évidemment. On voit bien que l'accès aux soins est grandement menacé, que ce soit la médecine de ville, que ce soit à l'hôpital et particulièrement à l'hôpital de Bourges. On a connu les problèmes avec le SMUR. On connait le problème des fermetures de lits, une centaine déjà plus une cinquantaine pendant la période des vacances de noël. On voit bien qu'à un moment ou un autre, les populations sont en danger. Et puis évidemment on veut mettre la question des salaires dans les entreprises sur la table. L'inflation redémarre et c'est le monde d'avant qui continue : il y a des bénéfices, de la reprise d'activité. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont faites, mais à côté de cela, les salaires ne devraient pas augmenter pour maintenir le taux de marge et résorber les trous dans les caisses des entreprises. Sauf que l'état a quand même largement mis la main à la poche pour les entreprises. Les salariés ont droit à leur juste part. La prime Macron, on la prend, mais elle n'est pas mise en place partout et ce qu'on veut à la CGT, c'est de vraies augmentations en termes de salaires et pas le versement de simples primes."

