Vierzon : le B3 se prépare pour accueillir le pôle numérique

Cette nouvelle tranche de travaux sera terminée pour mars 2021. L'idée est d'y intégrer notamment un pôle numérique. Une partie de cet immense bâtiment abrite déjà le centre des congrès, le cinéma et le bowling. Ces travaux concernent quatre des onze travées qu'il reste à restaurer dans cet immense bâtiment de 18.000 mètres carrés : " Pour l'instant, on fait le clos et le couvert, détaille François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry. C'est un très gros chantier à plus de 2,5 millions d'euros. Heureusement on est bien aidé par la région, le département et l'état, sinon cela ne serait pas possible. On espère installer le futur pôle numérique et l'auberge de jeunesse d'ici quelques années. La réhabilitation du bâtiment s'échelonnera probablement sur toute la mandature."

François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, entouré des deux architectes, Benoît Moreau et Mathieu Faliu © Radio France - Michel Benoit

Ce bâtiment B3 est vraiment exceptionnel. Imaginez, plus grand que la place de la République à Paris. Des structures métalliques de 80 mètres de long. C'est un vrai régal pour Benoît Moreau, architecte du patrimoine : " Pour moi, c'est une réelle découverte car très peu de bâtiments industriels du début vingtième sont inscrits à l'inventaire des bâtiments historiques en France. Quand on voit toute cette structure métallique, c'est un vrai plaisir de pouvoir la restaurer." Le B3 a été inscrit à l'inventaire des bâtiments historiques en 1999. Il reste onze travées à restaurer. Les travaux actuels portent seulement sur quatre. L'une des choses les plus complexes est de mettre tout cela hors d'eau, car l'usine société française de l'époque n'était pas à l'abri des fuites... L'eau est évacuée de manière horizontale, sans gouttière pour préserver l'authenticité des lieux. Il faut donc utiliser un système très moderne que nous décrit Mathieu Faliu, architecte du projet : " On utilise un système syphoïde. C'est un système d'évacuation des eaux qui est calculé très finement par des ingénieurs pour que le réseau soit saturé dès qu'il commence à pleuvoir. Il n'y a plus du tout d'air dans les évacuations, ce qui fait que la masse de l'eau est comme aspirée et s'évacue très rapidement."

La façade du B3 déjà restaurée © Radio France - Michel Benoit

Autre choix architectural et technique : les verrières seront restaurées avec du plexiglass et non du verre : c'est moins lourd pour la structue du bâtiment, plus résistant en cas de vandalisme, et plus isolant. Dans quelques années, une auberge de jeunesse et un pôle numérique s'implanteront dans ces quatre travées.