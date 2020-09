Vierzon : le comptoir du commerce désormais bien visible

Vierzon ne se résout pas à voir ses magasins fermer. Rachat de cellules vides, aides au loyer, taxe sur les locaux vacants... les mesures commencent à donner quelques résultats. Rue Joffre, en plein centre, sept commerces se sont ouverts depuis deux ans. Une rue où la vacance atteignait 60 %, mais qui retrouve un certain élan. Sophie et Julien ont ouvert une boutique de goodies et de jeux de société, " Au Pays des Merveilles ", en janvier dernier. Ils bénéficient d'aides au loyer : "On a une aide de la ville qui prend en charge 75 % du loyer la première année. La deuxième année, on tombe à 40 % et ça s'éteint la troisième année. C'est très intéressant. C'est autant d'argent disponible qu'on peut mettre pour notre boutique, pour améliorer le stock par exemple. On est du coin, et on voulait s'installer à Vierzon. C'est vrai que la rue Joffre était devenue mal famée, mais on voit que ça change. On revoit du monde passer. C'est bon signe et on y croit, même si on s'est pris le confinement, deux mois après notre ouverture."

Sophie et Julien, gérants de la boutique "Au Pays des Merveilles " rue Joffre à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Nicolas, lui, a ouvert une boutique de vente et réparation de vélos place Foch, en janvier également. La communauté de communes Vierzon Sologne Berry a racheté cet ancien restaurant, fermé depuis 10 ans pour qu'il puisse s'y implanter. Nicolas bénéficie lui aussi d'aides au loyer durant deux ans : " C'est appréciable quand on est jeune et qu'on démarre une installation. J'étais auto-entrepreneur à Méreau auparavant. C'est vrai qu'à Vierzon, il n'y avait plus de magasin spécialisé dans le vélo. Il y a donc une vraie demande et la prime de 50 euros, versée par l'état aux cyclistes pour le remise en état de leur vélo a vraiment dopé l'activité."

Nicolas a ouvert un commerce de vélos, place Foch, à Vierzon (Cher), en janvier dernier. © Radio France - Michel Benoit

Marie-José qui anime la boutique Arts de rue et arts populaires, rue Joffre, arrive au terme des deux années d'aides au loyer. Elle va désormais voler de ses propres ailes mais le dispositif l'a aidé à négocier la suite avec son propriétaire : " C'est sûr, maintenant on va devoir payer le loyer, l'eau et l'électricité qui étaient offertes durant les deux premières années, mais on a un propriétaire formidable qui a décidé de ne pas augmenter le loyer pour qu'on puisse continuer sans souci."

Une boutique rachetée par la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, pour être rénovée puis mise en location. © Radio France - Michel Benoit

A Vierzon, certaines boutiques vides sont trop dégradées pour y réimplanter une activité. La communauté de communes tente donc de les racheter pour les rénover : " C'est un gros problème reconnait François Dumon, président de Vierzon Sologne Berry. Certains magasins sont vides depuis tellement longtemps qu'ils ne sont plus en état d'accueillir une nouvelle activité commerciale. On travaille donc à ce niveau là en les rachetant, et en les rénovant pour les mettre aux normes. On peut alors les louer, dans le but de les revendre pour alimenter le dispositif. Heureusement, il existe des aides nationales. Ces rénovations permettent de créer une nouvelle dynamique en centre ville."

Les nouvelles galeries à Vierzon, vides depuis presque un an, intéresseraient des investisseurs, affirme le président de la communauté de communes. © Radio France - Michel Benoit

Un travail de longue haleine, que le dispositif Coeur de Ville va permettre de renforcer : " Les aides Coeur de Ville, ça permet de réhabiliter non seulement les parties commerce, détaille Hélène Ferreire, manager commerce à Vierzon, mais aussi la partie habitat et tout ce qui est façades. C'est donc très important pour nous." Car l'enjeu à Vierzon, comme à Bourges, est aussi de réimplanter des habitants dans le centre ville.