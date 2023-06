Vierzon : le numérique devient une réalité au fameux bâtiment B3

Un investissement de près de quatre millions d'euros. Et Vierzon qui négocie le virage du numérique, après des décennies de désindustrialisation. L'usine, devenue Case, avait fermé en 1994. Un projet porté par la communauté de communes, Vierzon Sologne Berry. Son président, François Dumon se dit optimiste pour l'avenir, lui qui avait travaillé dans cette usine et avait connu sa fermeture : " Oui, j'y ai travaillé et j'ai vu le bâtiment se vider. Aujourd'hui, le voir revivre, je pense que c'est un moment important pour tous les vierzonnais. Une page se tourne pour la ville."

L'inauguration du campus numérique de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Environ 130 personnes sont attendues à la rentrée de septembre dans cette première section rénovée du bâtiment B3. Tout le rez-de chaussée sera occupé par l'école de développeurs informatiques Algosup : 3.000 m2 que son directeur, Franck Jeannin a hâte d'investir : " Le projet a toujours été de venir ici puisqu'on savait qu'on serait à l'étroit au parc technologique de Sologne. On devrait être environ soixante-dix élèves à la rentrée de septembre. La capacité sera de cent-soixante élèves sur cette première phase de travaux. Ce sera notre effectif en 2025. Le plan, c'est d'avoir cinq-cents élèves en 2030 et donc de déborder sur d'autres travées de ce superbe bâtiment."

L'espace comprend un étage et propose des ilôts délimités par des cubes en bois. L'esprit industriel du bâtiment classé a été préservé © Radio France - Michel Benoit

Une école d'infirmières pourrait également intégrer le B3. A l'étage, le B3 village BY CA qui abritera onze start up : " On avait calibré le projet à cinq start up, explique Philippe Bailliez, directeur immobilier, innovation, relais de croissance au Crédit Agricole Centre Val-de-Loire. Quant on a publié le projet, on a reçu presque quarante dossiers déposés. Douze ont candidaté. On en a retenu onze et on a donc été obligé de pousser les murs en empiétant un peu sur les locaux qui étaient attribués à Algosup."

Un amphithéâtre sera mis à disposition des différents partenaires du lieu © Radio France - Michel Benoit

Parmi ces start up**, Feal, une société en cryptomonnaie** créée en novembre à Paris et qui va déménager dans cet incubateur à Vierzon. L'un de ses créateurs, Aurélien Briant : " *Parce que à Paris, c'est très bouché. Il y a énormément de start up. Ici, on pense qu'on sera plus épaulé, plus aidé parce que c'est de cela dont on a besoin quand on démarre. Des conseils en financement, en accompagnement stratégique , à tous les niveaux. Et à Paris, c'est très compliqué d'obtenir cela. En plus, ici, il y aura des écoles à côté et donc un vivier de talents appréciable. Vierzon est bien désservi, donc on n'a pas hésité. On voit que ça bouge ici. "*Eric Larchevêque, l'un des fondateurs de Ledger a également investi dans cet incubateur et apporte sa renommée. Le centre national des arts et métiers et le campus connecté si'nstalleront également pour le mois de septembre au B3.