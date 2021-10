Vierzon : le trafic des bus toujours perturbé

Ce vendredi, une dizaine de chauffeurs a, à nouveau, débrayé pour accompagner une collègue qui avait obtenu un rendez-vous à la médecine du travail. Ce très long conflit a en effet entraîné une forte dégradation des relations dans l'entreprise. Les chauffeurs dénoncent des pressions de plus en plus fortes. Depuis six mois, les cadres doivent organiser chaque jour un plan de transport adapté : chaque chauffeur peut se déclarer gréviste à tout moment. Il n'est pas rare que des jours de congés ne soient donc pas accordés ou que des plannings de travail soient revus la veille pour le lendemain. Bref tout le monde est sous pression. Un mal-être au travail qui a poussé Sonia, conductrice de bus, à demander un rendez-vous à la médecine du travail : " On m'a déjà dit que nous, on n'était rien. Je me sens oppressée. Je ne me sens pas bien au travail. On ne peut pas poser nos congés. Pourtant, il y a des lois, il y a un code du travail et ils doivent être respectés. Ce n'est pas mon responsable d'exploitation qui doit l'adapter à sa convenance."

Le conflit s'enlise au Vib de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La CGT réclame 1,04 % d'augmentation, le versement de la prime Macron et l'augmentation de la prime de vacances. Impossible pour la direction et le conflit s'enlise : " Moi, j'ai des collègues qui me parlent de se foutre en l'air pour faire bouger la situation " déclare Laëtitia Charpy, déléguée CGT. " D'un côté, je dois être là pour mes collègues parce que ce qu'ils vivent et ce que je vis, c'est insupportable et d'un autre côté, j'ai la direction qui me dit, qu'elle ne peut pas nous augmenter plus parce que la situation économique de l'entreprise n'est pas follichonne. Qu'est-ce que je fais ? On est tous des cocottes minutes. Sauf que là, les cocottes, elles vont bientôt exploser. On n'a aucune considération. On nous parle presque comme des chiens. Les formes n'y sont plus. "

Cette conductrice de bus a vu sa demande de congé refusée. Et cela arriverait de plus en plus souvent. © Radio France - Michel Benoit

Sur 18 chauffeurs trois sont en accident de travail dont un qui a boxé un mur suite à une altercation avec son responsable...