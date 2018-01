Vierzon, France

Ledger surfe évidemment sur le succès du bitcoin dont elle facilite les échanges grâce à un logiciel et un coffre-fort dématérialisé, vendu à plus d'un million d'exemplaires l'an dernier. Pourquoi cet argent frais était-il nécessaire ? " Cela va nous permettre de développer notre outil de production, explique Joël Podeba, co-fondateur de Ledger. Pour faire face à l'explosion des ventes, nous avons sous-traité notre production en Chine, mais on souhaite rapatrier ce travail en France. Une partie sera réalisée à Vierzon et une autre partie chez un partenaire externe." Cet argent frais va également permettre à Ledger de s'attaquer au marché B to B, entreprises et organismes financiers : "Les certifications pour aborder ce marché sont très onéreuses, ajoute Joël Podéba. Cette levée de fonds va également financer notre internationalisation, l'ouverture de bureaux à l'étranger, et on va pouvoir aussi embaucher. "

Le Nano S, de Ledger, fait un carton sur le marché. C'est un coffre-fort électronique pour cryptomonnaies. © Radio France - Michel Benoit

Ledger a vendu un million de pièces l'an dernier, alors que les prévisions tablaient sur 50.000... La société Vierzonnaise serait la start up européenne qui aurait connu le développement le plus rapide. Elle est déjà rentable après moins de trois ans d'existence. La société n'était donc pas inquiète sur la réussite de cette levée de fonds : "Notre chiffre d'affaire atteint 46 millions d'euros en 2017. On n'avait pas besoin d'argent pour travailler, mais plutôt pour financer notre développement et préparer l'avenir.", ajoute Joël Podéba. Des investisseurs français, mais aussi américains amènent cet argent frais. La force de Ledger, c'est que sa technologie s'adapte à toute les cryptomonnaies.. Une éventuelle explosion de la bulle bitcoin ne devrait donc pas trop affecter l'entreprise. Les banques et institutions financières misent aussi sur ces cryptomonnaies. De quoi assurer l'avenir de Ledger qui emploie pour le moment 82 personnes dont une quarantaine à Vierzon.