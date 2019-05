Vierzon : les champignonnières de Sologne continuent de pousser

Il y a un peu plus d'un an, les champignonnières de Sologne expédiaient leurs premières productions. Un investissement d'un million d'euros à Vierzon. Où en est l'aventure aujourd'hui ?

Vierzon, France

C'est dans des bâtiments désaffectés à l'entrée de la zone industrielle des Forges qu'Olivier Rivet et ses associés ont implanté leur champignonnière. L'idée remonte à trois ans, mais le temps d'aménager les salles, 2018 aura été la première année complète de production... avec un premier bénéfice de 24 euros !

En ce moment, les champignonnières de Sologne produisent principalement de la pleurote. © Radio France - Michel Benoit

L'essentiel était de faire son trou sur le marché. C'est fait : plusieurs tonnes de champignons sont expédiées chaque mois. Des pleurotes en ce moment : " Vous avez des champignons sur 6.000 m2 et sur trois étages, explique Olivier. En un an, on a multiplié par dix le volume de production. On est référencé dans la plupart des enseignes de grande distribution et on vend à Rungis."

Les champignons sont conditionnés en caissettes de différentes tailles © Radio France - Michel Benoit

Les champignonnières de Sologne produisent également le shiitake, la star du marché, ce champignon noir venu d'Asie : " Le marché du shiitake progresse de 40 % par an dans les restaurants. On le vend déshydraté mais également pour des soupes. et on espère prochainement signer un contrat pour faire du thé au shiitake." L'entreprise est en cours d'obtention du label Bio. Prochainement des panneaux solaires seront installés sur la toiture... Olivier Rivet veut également développer le circuit court avec des artisans locaux comme les charcuteries Issoldunoises : " Pour Pâques, vous pourrez acheter un boudin blanc aux pleurotes, 100 % berrichon et d'une qualité exceptionnelle." Les champignonnières de Sologne ne comptent que deux salariés pour le moment, mais l'objectif est toujours de dix personnes au cours des prochaines années.