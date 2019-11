Vierzon : les Galeries seront-elles condamnées à fermer ?

Vierzon, France

Les Galeries à Vierzon sont une institution : le magasin existe depuis 1886 (présent à cette adresse depuis 1992). Sa disparition serait un coup dur pour la principale rue commerçante, la rue de la République.

Les Galeries de Vierzon vivent peut-être leurs dernières semaines. © Radio France - Michel Benoit

En l'état actuel des choses, les Galeries de Vierzon fermeront en fin d'année... pour le plus grand regret de cette habituée : " J'aime bien. On y trouve des marques. Où est-ce qu'on va aller si ça ferme ? Vierzon, ça devient le désert ! " La caisse des dépôts et consignations (via l'EPARECA), sollicitée par la mairie, a fait une proposition de rachat des murs, pour ensuite les louer, à 650.000 euros... mais le propriétaire qui est aussi le gérant de ce magasin de 1350 m2 juge l'offre insuffisante. Philippe Popineau avait fait évaluer son bien par un expert : " On était arrivé à environ 1,1 million d'euros. Les domaines, sollicités par la mairie, sont arrivés également à ce chiffre. Pourquoi, m'en propose t-on quarante pour-cent de moins ? Cette affaire, je l'ai achetée en 1992, à peu près l'équivalent de 1,15 million d'euros."

Les huit salariés des Galeries de Vierzon, risquent de perdre leur emploi. © Radio France - Michel Benoit

Le gérant, qui refuse de passer pour le vilain petit canard, est prêt à faire un geste en revendant le fonds de commerce à l'euro symbolique. Quant aux huit salariés, ils excluent de reprendre l'affaire et en appellent aux pouvoirs publics : " On n'a pas du tout l'intention de monter une SCOP, déclare Frédéric Doucet, représentant des salariés. C'est beaucoup trop risqué et les marques ne nous suivraient pas. Nous allons solliciter la sous-préfète pour que soit créée une cellule de crise si on peut dire, afin de voir si tout a été mis en oeuvre pour sauver ce commerce et nos emplois. Evidemment, on espère que la mairie de Vierzon nous aidera si le magasin devait fermer." Les salariés devraient revoir le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, le 18 novembre et espèrent de nouvelles propositions de sa part.