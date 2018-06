Vierzon, France

Il faut dire que la nouvelle majorité, élue en 2015, s'est lancé dans un plan d'optimisation des services. L'objectif est de réduire de 10 % la masse salariale d'ici 2021, afin d'assainir les finances du département du Cher marquées par un fort endettement. 200 postes seront supprimés sur la mandature.

Le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier (LR) fait grincer des dents les syndicats. - syndicat

70 postes ont déjà été supprimés selon les syndicats, notamment dans les services sociaux, sans parler des périodes de carence de plus en plus longues lorsqu'un emploi est vacant... Les services sociaux trinquent d'après Gaëlle Chollet, déléguée FSU : " Depuis quasiment un an, on a mis quatre fois à l'ordre du jour du CHSCT, les conditions de travail de nos collègues. Ils ont mis en oeuvre des réorganisations qui en plus du manque d'effectif, imposent des redécoupages de secteur très chronophages. Les collègues sont usées. Elles font des fiches de signalement au service prévention, et nous entendre dire qu'on les a pas alertés, c'est quand même un peu indécent."

Des agents grèvistes du conseil départemental du Cher, manifestant à Vierzon devant le centre des congrès. - syndicat

130 emplois doivent encore disparaître. L'exécutif du conseil départemental se base notamment sur un rapport de la cour des comptes qui affirme que les agents ne font pas plus de 30 à 32 heures par semaine. Pour Toufik Drif, de la CGT, la situation est beaucoup plus complexe et disparate : " Dans l'ensemble, nombre d'agents travaillent nettement plus que 35 heures. par semaine, notamment du fait de la suppression de ces postes et ça c'est écrit nulle part. Ca engendre un stress énorme, notamment dans les services sociaux ou chez les agents ATTE, dans les collèges. " Les syndicats du conseil départemental du Cher n'excluent pas une nouvelle action à la rentrée.