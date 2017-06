Vierzon : placé en redressement judiciaire, le bowling tente d'attirer de nouveaux clients

L'Enjoy bowling a été placé en redressement judiciaire. Cet établissement, le seul dans le genre à Vierzon, connaît quelques soucis financiers. Le gérant reste confiant pour la suite. Pour sauver sa société, il part à la recherche de nouveaux clients.

Le bowling de Vierzon dans le Cher traverse une période difficile. L'Enjoy bowling a ouvert en septembre 2015 sur le site d'une ancienne friche industrielle, rue de la Société française. Moins de deux ans après son inauguration, l'établissement a été placé en redressement judiciaire. C'est une décision du tribunal de commerce de Bourges datée du 30 mai dernier. Ce bar, boîte de nuit, karaoké, salle de jeux et bowling connaît effectivement quelques soucis de trésorerie. Le complexe qui emploie 7 personnes, a été placé sous protection de la justice pendant 6 mois pour essayer de remonter la pente.

Des Vierzonnais, pas fans de bowling ?

Ce bowling est le seul à Vierzon, c'est aussi l'unique boîte-de-nuit. En s'installant en 2015, Nicolas Forestier, l'un des gérants, était confiant : "sur Vierzon et les alentours, il y a un bassin de population suffisamment important pour amortir nos 12 pistes. Je suis également gérant d'un bowling à Moulins (Allier), une commune qui est moins peuplée que Vierzon, et mon bowling de 12 pistes fonctionne très très bien". D'après lui, le soucis est que les Vierzonnais n'ont pas "la culture bowling" : "on a peut-être mal ciblé au départ, les envies des Vierzonnais. Aujourd'hui, on a une partie boîte-de-nuit qui fonctionne très bien, donc ce n'est pas une défection de clients, on fait du monde ! Mais on a un manque de chiffre d'affaires sur la partie bowling...".

ÉCOUTEZ | Le gérant est confiant pour la suite. Copier

La partie boîte-de-nuit du bowling. © Radio France - Justine DINCHER

6 mois pour se refaire une santé

Malgré cette procédure de redressement judiciaire, Nicolas Forestier reste confiant pour l'avenir de son entreprise : "on va s'atteler à développer la partie bowling. On va mettre en place des promotions. Chaque Vierzonnais et habitants des environs vont recevoir un coupon 'une partie achetée, une partie offerte'. Cela va concerner environ 60.000 personnes". Afin de se faire connaître, le gérant va également organiser un grand concert gratuit avec des DJ connus des jeunes, à l'occasion de la fête de la musique.

La procédure de redressement judiciaire, engagée fin mai, dure six mois. Cette période peut être renouvelée deux fois maximum, soit 18 mois au total.