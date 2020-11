Vierzon Sologne Berry prend les commerçants par la main pour leur apprendre à vendre sur internet

Un flyer va également être distribué dans toutes les boites aux lettres pour inciter les habitants à acheter local sur le site Ma ville Mon Shopping. En quelques jours, le nombre de commerces vierzonnais inscrits sur cette plate-forme a été multiplié par deux pour passer à plus de soixante ... L'idée, c'est aussi d'accompagner de bout en bout les commerçants qui parfois sont, eux aussi, victimes de la fracture numérique, afin qu'il utilisent internet pour améliorer leurs ventes durant cette période difficile : "Certains s'en font tout un monde" explique Hélène Ferreire, manager commerce. "Notre rôle, c'est de les prendre par la main pour leur prouver que c'est finalement assez simple de s'y mettre. On se déplace pour les aider à faire les post et ils peuvent également venir au comptoir du commerce s'ils ont des problèmes de connexion. On veut vraiment les épauler et les inciter à s'y mettre. Internet ne peut être qu'un plus pour eux."

A gauche, le menu du restaurant. A droite, la version revisitée par l'équipe du comptoir du commerce pour le rendre plus visible sur internet. © Radio France - Michel Benoit

C'est donc un accompagnement très concret qui leur est proposé pour être plus visible sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plate-forme Ma Ville Mon Shopping qui permet aux commerçants de mettre en ligne leurs articles : "C'est gratuit durant le confinement, y compris sur les transactions et le transport, insiste le maire de Vierzon, Nicolas Sansu. "On veut vraiment les aider à nourrir leur page sur Ma Ville Mon Shopping. C'est pourquoi on met à leur disposition des agents de la collectivité locale. Deux agents qui viennent renforcer l'équipe du comptoir du commerce. Et puis on fait une deuxième chose. On veut faire connaitre ce site Ma Ville Mon Shopping pour que les gens comprennent qu'il est possible d'acheter local aussi sur interner. C'est vraiment un acte citoyen en ce moment. D'où ce flyer qui sera distribué partout à partir du 16 novembre."

Hélène Ferreire, manager commerce, Wendy et Emmanuel qui vous accueillent au comptoir du commerce à Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Deux agents du centre des congrès de Vierzon, aujourd'hui fermé à cause de la Covid, viennent donc prêter main-forte à l'équipe du comptoir du commerce. C'est le cas d'Arnaud Hervé dont la mission est d'améliorer la visibilité et la lisibilité des commerces sur internet : " J'ai repéré que ce restaurant faisait des posts sur Facebook en affichant ses menus. Mais il le fait sur une simple feuille A4 blanche qu'il photographie. Je l'ai donc contacté pour lui expliquer les bons formats adaptés aux applications et aux réseaux sociaux. Résultat : désormais il fait deux posts par semaine. L'un où il détaille de manière concise, et claire les menus de la semaine, et une seconde publication qui est journalière. On explique clairement la façon de commander et ça attire beaucoup plus le regard. " Certains centres-villes comme Vierzon et Bourges tentent de se relever ; il ne faudrait pas que cette pandémie vienne briser cet élan.