Vierzon : un cabinet de conseil parisien se met au vert au parc technologique de Sologne

Céline Bouvier possédait déjà (avec son mari) une maison de campagne en Sologne (à Orçay dans le Loir et Cher) . C'est donc là qu'ils se sont installés pour travailler au mois de mars pour ensuite venir à Vierzon et rester en Berry. Cela fait donc dix mois que le cabinet Vojo a franchi le pas, et sa fondatrice ne le regrette pas du tout.

Céline Bouvier, fondatrice et gérante du cabinet Conseil Vojo. © Radio France - Michel Benoit

C'est vrai, les premiers jours de confinement dans la maison de campagne ont été plus compliqués que prévu : " On ne s'est pas posé la question quand on a pris notre décision de vivre le confinement du mois de mars en Sologne, au lieu de rester dans notre appartement parisien, mais on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas assez de connexion internet pour travailler." Céline Bouvier a donc contacté la communauté de communes qui lui a dégoté en urgence un bureau isolé dans un espace de co-working avant de lui proposer les locaux actuels au parc technologique de Sologne, équipé en fibre.

Les nouveaux locaux de Vojo sont situés à la pépinière d'entreprises du parc technologique de Sologne © Radio France - Michel Benoit

La majorité de la clientèle se trouve à Paris, mais ce n'est pas un problème. Les rendez-vous à distance sont devenus une habitude avec la Covid et quand ce n'est pas possible, il y a le train : " En période de déconfinement, j'ai pu expérimenter mon organisation avec un à deux jours sur Paris pour les rendez-vous qui nécessitent une présence physique. Cela permet aussi de changer de rythme en changeant d'unité de lieu. C'est une heure et demie de train. je travaille dans le train. Ce n'est vraiment pas une contrainte. C'est assez indolore en fait."

Nouvelle plaque pour une nouvelle adresse à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

En Sologne, il y a moins de tension qu' à Paris. Les amis parisiens de Céline ont eu du mal à se faire à sa décision : " Ils nous demandaient souvent et nous demandent encore, quand est-ce qu'on revient à Paris ? Ils mettent un peu de temps à comprendre qu'on ne va pas revenir et qu'on est très bien en Sologne. Comme s'il fallait à tout prix se trouver à Paris et que c'était le centre du monde. On s'intègre peu à peu ici. Franchement, on rêvait de le faire depuis longtemps et on ne regrette pas notre choix. Après, c'était plus facile pour nous car nos enfants sont déjà grands." Céline et son mari apprécient le calme de la nature, et les prix bas de l'immobilier... Ils vont certainement vendre leur appartement parisien.