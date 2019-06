Vierzon : un cadeau tombé du ciel pour les familles

Une bonne nouvelle pour les habitants de Vierzon : la mairie leur verse cet été des bons d'achat de 30 euros pour chaque enfant inscrit en primaire ou maternelle et de 50 euros pour les collégiens et lycéens.

Ces bons d'achat sont envoyés depuis mi-juin et devront être utilisés avant fin septembre. 3.317 bénéficiaires ont été répertoriés sur la ville. Des bons d'achats qui devront être utilisés dans les commerces de Vierzon, financés par une vente exceptionnelle d'un bien de la ville : " On a vendu à son actuel locataire l'institut de soins pour enfant qui appartenait à la mairie, explique le maire de la ville, Nicolas Sansu. C'est une recette de 2 millions d'euros pour la ville. 10 % est reversé aux familles avec enfants. Avec ces bons, on fait coup double : on soutient les familles et on soutient le commerce vierzonnais."

Alain Lehoux, président de l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

C'est donc environ 200.000 euros qui sont redistribués sous forme de bons d'achat à dépenser dans 28 commerces de la ville : " Ce n'est pas négligeable pour le commerce, affirme. Alain Lehoux, président de l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon. Et on espère que ces bons entraîneront d'autres achats supplémentaires. Au final, on espère que cela fera peut-être 300 ou 400.000 euros pour le commerce local. En tout cas, c'est notre voeu."

Franck Débonnaire, propriétaire du magasin " L'Essentiel " à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Franck Débonnaire tient un magasin de vêtements et a déjà vu quelques clients venir avec ces bons : " On a accueilli quelques ado venir. Une clientèle qui n'est pas directement notre cible. Certains ont acheté et étaient accompagnés de leurs parents. des clients qu'on ne connaissait pas et qui ont pu découvrir notre magasin. c'est donc très intéressant pour nous. Cela peut nous faire connaître auprès d'une nouvelle clientèle. "

Hélène Ferreire, animatrice à l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Pas question d'acheter de l'alcool ou n'importe quoi avec ces bons dont l'usage sera contrôlé par la mairie détaille Hélène Ferreire, animatrice à l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon : " Chaque bon dépensé est renvoyé par le commerçant en mairie, accompagné de la facture des achats. On peut donc voir à quoi l'argent a servi. On a sélectionné des magasins en rapport : magasins de vêtements, chaussures, bagagerie ou fournitures scolaires. Des petits commerces mais aussi des supermarchés qui sont prévenus de l'usage restreint de ces bons à certains types d'achat." Et bien sûr, les parents se félicitent de cette aubaine : " C'est vraiment très bien. Trente ou cinquante euros par enfant, ce n'est pas négligeable, assure cette maman. Moi, je vais lui acheter des chaussures pour la rentrée."