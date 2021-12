Vierzon : un gérant de société de surveillance interpelle Emmanuel Macron sur le manque de main-d'œuvre

"La situation est catastrophique". Le mot choisi par Dylan Blin, gérant de la société AAP Sécurité à Vierzon est fort, mais il illustre bien selon lui bien le contexte actuel pour son activité. Ce patron peine à recruter, alors même que la demande est forte en cette période de fêtes, où il faut par exemple assurer la sécurité sur les marchés de Noël. Faute de salariés disponibles, Dylan Blin a déjà du refuser certains contrats.

Une perte de chiffre d'affaire, et une inquiétude pour la suite

La situation, Dylan Blin l'explique de manière simple : "Aujourd'hui on pose des annonces sur Pôle Emploi (...) mais personne ne postule derrière". Le dirigeant cherche à recruter au moins 15 personnes pour cette période de l'année; actuellement ils ne sont que 5. Cette pénurie de candidats a des conséquences très concrètes pour cette entreprise, puisque son gérant ne peut pas répondre à toutes le demandes. "Cette semaine on a un événement pour lequel on nous demande cinq agents de sécurité. Je vais être obligé d'appeler le client pour lui dire : 'désolée, je n'en ai qu'un seul'." détaille Dylan Blin, qui n'est pas certain encore d'être en capacité d'assurer la sécurité sur le marché de Noël de Vierzon, marché pour lequel il a été sollicité par la mairie.

C'est un élan qui s'arrête

"Aujourd'hui si on reste dans cet état d'esprit, le but ca n'est pas de fermer parce que c'est un métier qui est très demandé, mais c'est de dire : si on continue comme ça, on va tenir peut-être 4 ou 5 mois et puis les contrats vont baisser, les clients ne vont plus nous faire confiance, et c''est une entreprise qu'on sera obligés de fermer" alerte Dylan Blin. Aujourd'hui on n'en est pas encore là, mais le chef d'entreprise estime qu'il a perdu environ 30% de son chiffre d'affaire pour cette période de l'année.

Augmenter les salaires

Pour tenter de faire évoluer la situation, Dylan Blin a interpellé le président de la République Emmanuel Macron, en visite à Vierzon ce mardi 7 Décembre. Pour rendre à nouveau le métier attractif, il estime qu'il faut nécessairement augmenter les salaires des agents de sécurité, payés en moyenne entre 1 200 et 1 400 euros. Il demande au chef de l' État de "fixer un tarif de vente de base du service de sécurité privé", pour limiter notamment la concurrence d'entreprises qui tirent les prix vers le bas.